Două din trei hoteluri din România sunt de vânzare

O informaţie îngrijorătoare are ca sursă pe vicepreşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Dragoş Răducan, care a declarat, ieri, că peste 70% dintre hotelurile din România sunt de vânzare pentru că nu sunt profitabile. „Unele dintre hotelurile care sunt acum de vânzare au fost construite în perioada de boom economic, când banii erau ieftini. În timp, proprietarii au constatat că afacerea nu este rentabilă“, a spus Răducan. El a afirmat că sunt de vânzare şi hoteluri de două-trei stele, dar şi unele de cinci stele, afiliate la diverse lanţuri internaţionale. Gradul mediu de ocupare a hotelurilor a scăzut în ultimul an sub 30%, ceea ce face ca afacerile să fie nerentabile, pe fondul creşterii taxelor şi impozitelor şi a costului utilităţilor. „Preconizata introducere a impozitului forfetar este favorabilă hotelurilor care au plătit impozite până acum, pentru că le va reduce povara fiscală cu 40-50%, dar va elimina din piaţă societăţile evazioniste. Şi, în multe dintre aceste cazuri, proprietarii vor încerca să vândă, dar, din păcate, şi cumpărătorii cunosc valoarea pieţei“, a spus oficialul federaţiei. Din acest motiv, mulţi proprietari de hoteluri, conştienţi că un activ închis se degradează, încearcă să închirieze sau să dea în locaţie de gestiune unitatea de cazare. „Din cauza creşterii presiunii fiscale, tot mai mulţi proprietari preferă să rişte şi să lucreze fără clasificare, ceea ce a făcut ca, în ultimul an, numărul locurilor neclasificate să crească foarte mult“, a mai spus vicepreşedintele FPTR, care estimează că, pe litoral, numărul locurilor de cazare neclasificate l-a egalat pe cel din unităţile clasificate. Din 2008, numărul hotelurilor a crescut de la 1.111 la 1.400 de unităţi, iar numărul hostelurilor a urcat de la 46 la 178, la care se adaugă peste 500 de pensiuni. La începutul acestui an, dintre cele 1.400 de hoteluri din România, 28 erau de cinci stele, 233 de patru stele, 663 de trei stele, 395 de două stele şi 75 de o stea, iar şase unităţi nu erau clasificate. În 2008, 16 hoteluri erau cotate la cinci stele, 99 la patru stele, 355 de trei stele, 453 la două stele şi 171 la o stea.