Două feerii coregrafice, într-un spectacol unic

Pasionaţii de dans clasic nu s-au speriat de ploaia torenţială de sâmbătă seară, care le-a cam dat bătaie de cap constănţenilor cu planuri de timp liber. Ei au venit în număr mare la întâlnirea cu muza Terpsichore, organizată la Teatrul Naţional de Operă şi Balet (TNOB) „Oleg Danovski”, care le-a propus un dublu-spectacol în poante.

„CHOPINIANA” Prima parte a serii a fost dedicată silfidelor din „Chopiniana” care, aşa cum şi le-a imaginat coregraful Mihail Fokine, i-au adus un omagiu, în paşi de dans, compozitorului Frederic Chopin. Protagonistele baletului într-un act „Chopiniana”, cunoscut şi ca „Les Sylphides”, au fost Aliss Tarcea, Eliza Maxim şi Delia Luca, rolul „poetului” fiind redat de Sergiu Dan. În epoca „Baletelor Ruseşti” ale faimosului impresar Serghei Diaghilev, rolurile principale din „Chopiniana” au fost interpretate de Tamara Karsavina, Anna Pavlova şi Vaslav Nijinski.

„Rolul meu din această seară (n.r. sâmbătă) a fost un debut. Am avut şi o mare responsabilitate, deoarece am coordonat acest dublu-spectacol, „Chopiniana” şi „Noaptea Walpurgiei”. Am avut mai multe emoţii ca coordonator”, a spus Aliss Tarcea.

„NOAPTEA WALPURGIEI” Partea a doua a serii a transpus publicul în tumultuoasa atmosferă din „Noaptea Walpurgiei”, de Charles Gounod, inspirată de celebra dramă a lui Johann Wolfgang von Goethe, „Faust”, în viziunea coregrafică a lui Florin Brînduşă. În acest tablou dinamic, publicul i-a revăzut pe Eliza Maxim şi Sergiu Dan interpretând celebrul cuplu de îndrăgostiţi al antichităţii greceşti: Elena din Troia şi Paris. De asemenea, din silfidă, tânăra solistă Delia Luca s-a transformat în seducătoarea Cleopatra a Egiptului, avându-l ca partener de scenă pe Sorin Gâlcă, artist care a debutat în rolul îndrăgostitului Antoniu. Şi tânăra Yukimi Otsuka a debutat, în rolul demonului - interpretat la premiera din 31 martie de Aliss Tarcea. Ea l-a avut ca partener pe Adrian Mihaiu care, exact cu o săptămână înainte, a fost desemnat la Gala Premiilor Operelor Naţionale de la Iaşi cel mai bun solist de balet al stagiunii 2012-2013.

„M-am accidentat acum două săptămâni şi nu sunt încă complet refăcut, de aceea rolul din această seară a fost un pic mai dificil. Este ultimul spectacol din această stagiune pentru mine. Aştept cu nerăbdare stagiunea următoare, să văd ce provocări vor mai fi”, a declarat Adrian Mihaiu.

Deşi obosită după efortul pe care l-a presupus interpretarea celor două roluri, Eliza Maxim a declarat, în culise: „Am avut multe „de spus” într-o oră şi jumătate. A fost obositor, deoarece am avut roluri diferite ca stil şi foarte grele, din punct de vedere tehnic”, a spus Eliza Maxim.

ELISABETH PÂNDICHI-LUX A RENUNŢAT LA DIRECTORATUL COMPANIEI DE BALET Ultimul spectacol al stagiunii coregrafice a Companiei de Balet a TNOB, „Cenuşăreasa”, pe muzică de Serghei Prokofiev şi Jules Massenet, în coregrafia lui Horaţiu Cherecheş, va fi programat duminică, de la ora 19.00. După aceea, artiştii constănţeni se vor odihni, iar cel mai probabil, din toamnă vor lucra sub coordonarea unui alt director al Companiei de Balet. Schimbarea se va produce în contextul în care Elisabeth Pândichi-Lux, cea care a îndeplinit această funcţie din 2008 şi până în prezent, şi-a înaintat dosarul de pensionare. Postul rămas vacant urmează să fie ocupat prin concurs. În prezent, de soarta Companiei de Balet se ocupă şeful compartimentului Balet, Monica Cherecheş.