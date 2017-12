Dracula ne salvează turismul

Mitul Dracula are toate şansele să ne salveze turismul, este concluzia la care au tot ajuns, în ultima perioadă, factorii implicaţi în domeniu. Ei sunt convinşi că turismul românesc nu va cuceri piaţa internaţională fără exploatarea mitului Dracula, orice alte tehnici de promovare am încerca. “De aceea, construirea unui circuit al castelelor legate de mitul lui Dracula constituie o încercare de recuperare a profitabilităţii unei legende pe nedrept ignorate şi marginalizate. Chiar dacă mai există încă reticenţe pe plan intern faţă de promovarea turismului românesc pe baza brandului Dracula, adevărul este că România nu a avut şi nu va avea niciodată o altă legendă turistică mondială atât de cunoscută şi de atractivă precum aceasta”, este de părere preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turism şi Servicii (FPTS), Dan Matei Agathon. El speră să nu mai treacă prea mult timp şi planul de relansare a turismului să fie cât mai repede pus în aplicare. “Mitul Dracula trebuie să fie acceptat şi folosit ca atare în calitatea lui de magnet pentru turiştii străini. Mitul Dracula nu mai are nevoie demult de România, pentru că a fost preluat profesionist de industria de la Hollywood, precum şi de operatorii de turism pragmatici din Marea Britanie sau din ţările Asiei de Sud-Est, pentru care s-a transformat într-o industrie de miliarde de euro”, spune Agathon.