Dreptul de liberă practică al medicilor, în “mâinile” Colegiului Medicilor

Preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, a declarat, ieri, că dreptul de liberă practică al medicilor care semnează, fără justificare, dosare de pensionare pe caz de boală poate fi ridicat doar de Colegiul Medicilor, el adăugând că nicio altă autoritate nu are acest drept. Profesorul a declarat că specialiştii CMR vor lua măsurile care se impun asupra cadrelor medicale respective, în funcţie de gravitatea faptelor. “Dosarele vor fi înaintate CMR, pentru că doar noi ne putem pronunţa asupra dreptului de liberă practică. Nicio altă instituţie nu are acest drept. Am înţeles că cei de la Guvern ar fi revenit, iar în hotărârea Executivului se precizează clar acest lucru. În orice caz, dacă Guvernul spune că pământul trebuie să fie plat, asta nu înseamnă că aşa va şi fi”, a precizat şeful CMR. Medicii care vor semna dosare de pensionare pe caz de boală în cazul cărora se constată însă ulterior că sunt încheiate, fără justificare, vor rămâne fără drept de liberă practică, a decis Guvernul în şedinţa de miercuri. Reamintim că decizia a fost luată după ce s-a constatat că o treime din totalul celor 80 % de dosare de pensionare pe caz de boală verificate de Guvern erau încheiate ilegal. În cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă funcţionează comisiile de avizare şi control al dosarelor medicale pentru pensie de invaliditate, Comisia Superioară de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă, precum şi Consiliul Superior de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă. Prin noile modificări, Consiliul Superior de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă va avea inclusiv competenţa de a propune directorului general al institutului şi, după caz, directorului executiv al casei teritoriale de pensii sancţionarea medicilor experţi ai asigurărilor sociale pentru abateri privind nerespectarea criteriilor medicale şi a normelor metodologice referitoare la încadrarea în grade de invaliditate. De asemenea, Consiliul Superior poate sesiza Colegiul Medicilor în situaţiile de încălcare gravă a normelor legale în vigoare privind exercitarea profesiei de medic. Pentru a putea realiza cu mai mare acurateţe şi în mod unitar controlul încadrării în grade de invaliditate, precum şi pentru a diminua situaţiile în care deciziile de încadrare sunt emise fără a ţine seama de domiciliu, prin apelarea subiectivă la anumiţi medici experţi ai asigurărilor sociale, se reglementează stabilirea obligatorie a arondării teritoriale a serviciilor şi a cabinetelor de expertiză medicală din fiecare judeţ, respectiv din municipiului Bucureşti, arată Guvernul.