Dublă de foc pentru tricolori

Aflată pe primul loc în Grupa D a preliminariilor Campionatului Mondial de fotbal din 2014, cu punctaj maxim după primele două etape, naţionala României se pregăteşte pentru primele examene importante din actuala campanie de calificare. Echipa pregătită de Victor Piţurcă s-a reunit, ieri, la Centrul de Fotbal de la Mogoşoaia, în vederea dublei cu principalele contracandidate la primele două locuri: cu Turcia (vineri, de la ora 20.30, pe stadionul Şukru Saracoglu din Istanbul) şi cu Olanda (marţi, 16 octombrie, de la ora 21.00, pe Arena Naţională din Bucureşti). Selecţionerul a convocat un contingent important de la liderul Steaua Bucureşti, dar l-a pierdut pe Cristi Tănase, care a părăsit ieri cantonamentul naţionalei din cauza unei rupturi musculare suferite la meciul cu CFR. Un alt jucător cu probleme medicale este Gabi Tamaş, care are întindere la aductori şi se află sub tratament, urmând ca astăzi să se ia o decizie în privinţa sa.

Lotul României pentru cele două partide arată astfel - portari: Tătăruşanu (Steaua Bucureşti), Pantilimon (Manchester City), Bornescu (Petrolul Ploieşti); fundaşi: Luchin şi Dr. Grigore (ambii Dinamo Bucureşti), Tamaş (West Bromwich Albion), D. Goian (Spezia Calcio), Raţ (Şahtior Doneţk), V. Găman (Astra Giurgiu), Gardoş, Chiricheş şi Latovlevici (toţi Steaua); mijlocaşi: Cociş (FC Rostov), Torje (Granada), C. Lazăr (PAOK Salonic), Ad. Popa, Pintilii, Bourceanu şi Chipciu (toţi Steaua), Al. Maxim (Pandurii Tg. Jiu); atacanţi: Mutu (AC Ajaccio), B. Stancu (Orduspor), Marica (FC Schalke ’04 Gelsenkirchen) şi Grozav (Petrolul). Torje a fost singurul absent de la antrenamentul efectuat de prima reprezentativă, aseară, la Mogoşoaia. Torje nu s-a alăturat lotului antrenat de Victor Piţurcă deoarece încă nu a ajuns în ţară. Ieri, la viitoarea centrală electrică a celor două terenuri din incinta Centrulului de Fotbal al FRF de la Mogoşoaia a avut loc o explozie, în urma căreia, conform federaţiei, un muncitor a scăpat nevătămat, iar altă persoană a suferit arsuri uşoare.

CU OCHII PE TURCIA. Încrezător în şansele tricolorilor, Piţurcă a declarat, ieri, că, în cazul unei victorii la Istanbul, Turcia este aproape ieşită din lupta pentru calificare.

„Aceste meciuri ne vor da posibilitatea de a ne bate pentru calificare. Meciul din Turcia este extrem de important. Cu Turcia şi Ungaria ne batem pentru locul al doilea, care duce la baraj, Olanda fiind cea mai bună echipă a grupei. Dacă aducem puncte de la Istanbul, avem şanse să ocupăm locul secund. Turcia este peste nivelul nostru, are prima şansă, dar şi noi am demonstrat că avem valoare. Dacă îi batem pe turci, în proporţie de şaptezeci şi cinci la sută îi scoatem din lupta pentru calificare, pentru că am fi la şase puncte de ei”, a spus Piţurcă. În opinia selecţionerului, mijlocaşul Arda Turan este cel mai bun fotbalist al adversarei de vineri: „Turcii, de-a lungul timpului, au fost războinici în adevăratul sens al cuvântului şi aşa sunt şi ca jucători. Ei au jucători la echipele mari, unde românii nu îşi găsesc loc. De la mijloc în sus toţi jucătorii lor sunt periculoşi, cu un plus pentru Arda Turan, care este jucătorul lor numărul unu”.

„Turcia are 60 la sută şanse, pentru că joacă acasă, dar aşa se spunea şi despre Vaslui că o să piardă la scor la Fener. Mergem acolo cu gândul de a câştiga, nu cu gândul de a pierde. Trebuie să stăm uniţi, mobilizaţi şi când vom avea ocazia să înscriem. Pentru mine este o bucurie să joc pentru echipa naţională. Aşteptam de mult timp convocarea asta. Am trecut prin momente grele, dar acestea sunt de domeniul trecutului şi abia aştept să joc. Sper să joc titular, dar nu m-ar deranja să fiu rezervă în acest moment. Din punct de vedere fizic sunt binişor, dar încă nu sunt la sută la sută”, l-a completat pe selecţioner Adrian Mutu, revenit la lot după o absenţă de câteva luni.