Duelul echipelor penalizate în Liga 1

Vineri seară sunt programate primele două meciuri din etapa a 19-a a Ligii 1 la fotbal: Pandurii Tg. Jiu - Concordia Chiajna (ora 18.00) și Petrolul Ploieşti - CFR Cluj (ora 20.30). Confruntarea formațiilor penalizate cu câte șase puncte, Petrolul vs. CFR, se anunță interesantă, în ciuda faptului că Petrolul se află pe ultimul loc în clasament.

Celelalte partide ale etapei vor avea loc după următorul program - sâmbătă: ACS Poli Timişoara - ASA Tg. Mureş (ora 18.00), FC Viitorul - CS U. Craiova (ora 20.30); duminică: CSMS Iaşi - FC Botoşani (ora 18.00), FC Steaua Bucureşti - Astra Giurgiu (ora 20.30); luni: FC Voluntari - Dinamo Bucureşti (ora 20.30). Întâlnirile sunt transmise în direct de Look TV, Look Plus, Dolce Sport și Digi Sport, iar partida FC Steaua Bucureşti - Astra Giurgiu, și de TVR 1.

Disputele FC Viitorul - CS U. Craiova și FC Steaua Bucureşti - Astra Giurgiu sunt capetele de afiș ale rundei, steliștii sperând să reducă diferența față de primul loc, iar Viitorul să profite de o înfrângere a liderului și să se apropie la un singur punct de Astra.

Clasament: 1. Astra 37p (golaveraj: 31-22), 2. FC VIITORUL 33p (34-18), 3. Pandurii 33p (24-17), 4. FC Steaua 30p (24-18), 5. Dinamo 30p (22-19), 6. ASA 27p (21-15), 7. Craiova 26p (21-15), 8. Iași 23p (14-20), 9. CFR* 22p (24-17), 10. Poli 16p (14-24), 11. Botoșani 14p (18-28), 12. Concordia 14p (16-27), 13. Voluntari 11p (15-29), 14. Petrolul* 5p (12-21). * - CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte.