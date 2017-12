„După ce câştig Liga Campionilor cu CVM Tomis, voi pleca!”

Noul antrenor principal al echipei CVM Tomis Constanţa, Viktor Sidelnikov, a fost prezentat oficial vineri, în cadrul unei conferinţe de presă la care au mai participat doi oficiali ai clubului, directorul executiv Serhan Cadâr şi directorul sportiv Milen Uzunov. „Meciul cu Dinamo, de sâmbătă, va fi condus de Mircea Dudaş. Viktor Sidelnikov va sta pe bancă, însă doar pentru câteva sfaturi, pentru că meciul a fost pregătit toată săptămâna de Mircea Dudaş. Noi i-am mulţumit lui Mircea pentru activitatea pe care a depus-o în ultimele trei săptămâni ca antrenor principal interimar. Precizez că în structura colectivului tehnic nu se schimbă absolut nimic. Postul rămas liber prin plecarea lui Stelio De Rocco a fost completat prin aducerea lui Viktor Sidelnikov”, a anunţat Serhan Cadâr.

Sidelnikov a venit cu gândul mari la Constanţa, antrenorul rus sperând să repete cu CVM Tomis performanţele înregistrate ca antrenor la Dinamo Kazan, echipă cu care a câştigat Liga Campionilor, în 2008, şi campionatul Rusiei, în 2007.

Reporter: De ce aţi ales CVM Tomis?

Viktor Sidelnikov: M-am înţeles cu preşedintele Sorin Strutinsky ca să vin la echipa din Constanţa începând cu sezonul următor. Dar săptămâna aceasta m-a sunat şi m-a întrebat dacă nu pot veni să preiau echipa încă de acum. Am făcut 24 de ore pe drum, de la Grodno la Constanţa, prin Minsk, Praga şi Bucureşti. Am ales Constanţa după o discuţie pe care am avut-o cu preşedintele Sorin Strutinsky vara trecută, când dânsul a fost supervizor din partea CEV la un meci dintre Belarus şi Slovacia. Mi-a vorbit despre echipă şi despre ambiţia acestui club de a face performanţă în Europa, ceea ce m-a bucurat. Ştiu că echipa din Constanţa a jucat în Final Four-ul GM Capital Challenge Cup anul trecut şi că există posibilitatea să evoluăm în Liga Campionilor. Sper să reuşim, pentru că este foarte important pentru mine să jucăm într-o competiţie atât de importantă. Dar, mai întâi trebuie să câştigăm campionatul, iar apoi să primim un wild-card din partea CEV şi să aducem jucători de valoare, cu care să facem faţă în Ligă.

Rep.: Cum vi se pare formaţia constănţeană?

V.S..: Am văzut joi echipa la antrenament. Lotul este acoperit pe toate posturile, cu excepţia postului de extremă, pentru că Romero are probleme cu genunchii şi au rămas doar trei jucători. Sper să nu avem probleme pe parcursul turneelor, când se joacă trei meciuri în trei zile. Voi încerca săptămâna viitoare să mă implic în organizarea jocului şi în tactică. În rest, totul este în regulă: sala de antrenament, staff-ul, iar oraşul este foarte frumos.

Rep.: Alegerea dumneavoastră este un pas înainte sau înapoi?

V.S.: Nu cred că este un pas înapoi, să vin la Constanţa de la o echipă care a cucerit Liga Campionilor. Am stat şapte ani la echipa din Kazan, pe care am preluat-o din liga a treia şi am promovat în fiecare an, până am ajuns în Superligă. În primul an jucat în Superliga Rusiei am ocupat locul 3, iar în al doilea an am cucerit Cupa Rusiei. De aceea, cred că am făcut doar un pas în lateral...

Rep.: Ce simte un antrenor când câştigă Liga Campionilor?

V.S.: Nu pot să definesc cum m-am simţit când am câştigat Liga Campionilor! Dacă spun foarte fericit, înseamnă mult prea puţin. Foarte puţini antrenori au reuşit să câştige de două sau de trei ori această competiţie, de aceea satisfacţia este atât de mare când ajungi să câştigi Liga Campionilor.

Rep.: Sunteţi şi antrenorul Naţionalei din Belarus...

V.S.: La echipa naţională din Belarus lucrez fără salariu, dar am activat şi la o echipă de club, unde sunt plătit, iar aşa reuşesc să observ şi jucătorii care pot fi selecţionaţi la naţională. Sper că voi avea ca adversară echipa României în turneul de calificare la Campionatul European, în care mai joacă Italia şi Turcia. Îmi place să antrenez naţionala din Belarus, care are mulţi jucători tineri şi talentaţi. În Rusia toate locurile sunt ocupate în Superligă, iar acum încerc să antrenez şi în altă parte a Europei. În Austria, la hotVolleys Viena, au fost multe obiective ambiţioase, dar pe care nu am reuşit să le atingem.

Rep.: Ce ştiţi despre voleiul românesc?

V.S.: Despre voleiul românesc nu ştiu prea multe, doar că acum 10-20 ani era mai sus, la nivel de echipe de club sau de naţională. Între timp a mers în jos, iar în campionatele puternice ale Europei sunt puţini jucători români. Ştiu cluburile din Constanţa şi Baia Mare, ştiu şi de Dinamo. Îl cunosc pe Stelian Moculescu, antrenorul Naţionalei României, pentru că am fost de mai multe ori adversari în Liga Campionilor (n.r. - în meciurile dintre Zenit Kazan şi VfB Friedrichshafen). Nici dânsul nu a făcut un pas înapoi când a venit la naţionala României, nu-i aşa?

Rep.: Cum vi se par oraşul Constanţa şi România?

V.S.: România este o ţară interesantă, iar nivelul de trai pare foarte ridicat! Am văzut pe stradă foarte multe maşini scumpe, la fel ca în Rusia, spre deosebire de Austria, unde cele mai multe maşini sunt din clasa economică... Îmi place Constanţa, pentru că visul meu este să locuiesc pe malul mării, unde să fie mult soare. La noi, în Rusia, şase luni pe an este frig, iar în restul timpului nu este prea cald...

Rep.: Cu ce gânduri începeţi aventura constănţeană?

V.S.: Vreau să le spun fanilor din Constanţa că suntem cea mai bună echipă din România şi vom încerca să ajungem cea mai bună echipă din Europa! Cât voi sta la echipa din Constanţa? După ce câştig Liga Campionilor, voi pleca!