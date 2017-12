„După datini colindăm”, la Muzeul de Artă

Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” organizează, pe 17 decembrie, cu începere de la ora 18.00, la Muzeul de Artă, un eveniment special, dedicat publicului meloman în preajma sărbătorilor de iarnă. Manifestarea se va desfăşura sub titulatura „După datini colindăm” şi va fi susţinută de corala bărbătească ortodoxă „Armonia” şi corul Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski\". Corul „Armonia” va evolua sub bagheta dirijorală a asist. univ. drd. arhidiacon Iulian Dumitru, solişti fiind: Constantin Alexandru, Petrică Ciobanu, Cristian Caragea şi Corneliu Chivu. Programul cuprinde colinde din creaţia compozitorilor: I. Popescu, G. Danga, C. Andrei, G. Popescu, M. Vasiliu, G. F. Händel, A. Adam şi A. Ramirez. De asemenea, corul Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski\" va fi condus de maestrul Adrian Stanache, iar solişti vor fi Daniela Vlădescu şi Carmen Clenciu. Din program fac parte colinde din creaţia compozitorilor: I. D. Chrirescvu, V. I. Popovici, T. Brediceanu, A. Paşcanu, G. Cucu, I. Ghika - Comăneşti, G. Dima, A. Stoia, G. Budiş, D. Pop, V. Teodorian şi A. Adam.