„Dus cu preşul” de Carpatica Asig

Adrian Barză, din Medgidia, a cărui maşină, un Mercedes, zace de trei luni în garaj, simte pe propria piele „promptitudinea” asigurătorului Carpatica. Maşina i-a fost lovită pe 4 octombrie 2009 de o alta, al cărei proprietar era asigurat la Carpatica. Potrivit notei întocmite de Poliţia Medgidia, şoferul care a produs accidentul avea o alcoolemie de 0,37 mg/l, iar în urma coliziunii, persoana din dreapta acestuia a suferit o uşoară vătămare corporală. Prin urmare, şoferului vinovat s-a întocmit dosar de cercetare penală. Deşi nu a avut nicio vină în producerea accidentului, conform notei întocmite de poliţie, Carpatica refuză să îl despăgubească pe Adrian Barză sub pretextul că dosarul de daună se află în investigaţii întrucât în cauză se desfăşoară cercetări penale privindu-l pe conducătorul auto presupus vinovat în eveniment. „Mi se pare fără logică faptul să aştept până la finalizarea investigaţiilor din moment ce nu am nicio vină în producerea accidentului. Nu înţeleg ce legătură am cu vătămarea corporală a acelui om. Poliţia şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor îmi dau dreptate şi susţin că ar trebui să fiu despăgubit, numai cei de la Carpatica nu înţeleg acest lucru. Ba, mai mult, şi doamna director de la Carpatica Asig Constanţa mi-a spus că am dreptate, dar nu poate face nimic, întrucât totul depinde de societatea - mamă, de la Sibiu. Se pare că cei de la Sibiu nu ştiu pe ce lume trăiesc sau nu vor intenţionat să ştie”, a declarat Adrian Barză. Am solicitat şi noi punctul de vedere al reprezentanţilor Asig Constanţa: „Evenimentul rutier în urma căruia a rezultat vătămarea corporală a unei persoane face obiectul unui dosar de cercetare penală, aşa cum reiese din adresa IPJ Constanţa nr. 131037/4.10. 2009. Urmează ca, în conformitate cu Nomele prevăzute de Ordinul 20/2008 emis de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, imediat după stabilirea vinovăţiei pentru producerea accidentului rutier din care a rezultat vătămarea corporală a acelei persoane, societatea Carpatica Asig să dea curs cererii de despăgubire formulate de petent”. Contactaţi, reprezentanţii Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor susţin că asigurătorul Carpatica ar trebui să dea curs cererii formultate de petent dacă există documente eliberate de autorităţile competente din care să rezulte răspunderea civilă a proprietarului sau conducătorului vehiculului asigurat în producerea accidentului/pagubei. De altfel, aceştia admit că pînă acum au primit numeroase plângeri la adresa asigurătorului Carpatica. Se pare că pe Adrian Barză îl va putea salva doar instanţa, iar până atunci, omul va trebui, evident, să-şi reprare maşina cu bani proprii. „Întrucât singura mea speranţă a rămas instanţa, am înaintat o plângere penală Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa împotriva asigurătorului Carpatica. Îi sfătuiesc pe constănţeni să se ferească de această firmă care se intitulează societatea de asigurări Carpatica”, a spus Adrian Barză.

