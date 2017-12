Echipa de junioare, campioană europeană la tenis de masă!

După cinci zile de competiţie, ieri, la Istanbul, unde se desfăşoară Campionatul European de tenis de masă pentru cadete, cadeţi, junioare şi juniori, s-au acordat primele medalii din cadrul întrecerii. Proba pe echipe a fost cea care şi-a desemnat campionii europeni din acest an, România adjudecându-şi titlul european în întrecerea junioarelor, în timp ce cadetele au disputat finala aseară, după închiderea ediţiei.

Junioarele Cristina Hîrîci (LPS “Nicolae Rotaru” - CS Farul Constanţa), Camelia Poştoacă (CS Pristavu Cîmpulung) şi Andrada Vincze (CS Armătura Zalău) şi-au continuat parcursul bun de pe tabloul principal şi în semifinale, fază în care s-au duelat cu reprezentativa Ungariei. Partida a fost câştigată de românce, cu 3-2. Rezultate: Poştoacă - Madarasz 3-1, Hîrîci - Ambrus 2-3, Vincze - Nagyvaradi 3-1, Hîrîci - Madarasz 2-3 şi Poştoacă - Ambrus 3-2. În ultimul act, unul interzis cardiacilor, junioarele pregătite de antrenorii de la LPS “Nicolae Rotaru” - CS Farul Constanţa, Liliana Sebe şi Viorel Filimon, şi-au apărat titlul european, cucerit anul trecut la Praga. Tricolorele s-au impus în faţa Germaniei, cu 3-2. Cea care a agăţat medaliile de aur la gâtul româncelor a fost Camelia Poştoacă, care a arătat o formă excelentă la acest Campionat European. Condusă cu 2-0 în meciul decisiv, de Kathrin Muhlbach, românca a revenit spectaculos, a câştigat următoarele două seturi şi a trimis partida în setul decisiv. Finalul meciului a fost unul pe muchie de cuţit. Setul cinci a început excelent pentru Poştoacă, care a condus cu 8-1, dar Muhlbach a echilibrat balanţa, egalând, 9-9. Poştoacă nu a cedat şi a punctat de două ori, aducând al doilea titlu european consecutiv pentru România. „A fost un meci dificil, dar am crezut în mine. Sunt foarte bucuroasă că am reuşit să câştig acest titlu”, a spus Camelia Poştoacă, după ultimul meci. „Am pierdut meciul patru, care putea încheia întâlnirea mai devreme, dar este bine că am reuşit să câştigăm acest titlu”, a spus şi constănţeanca Cristina Hîrîci. Rezultate: Poştoacă - Winter 2-3, Hîrîci - Muhlbach 3-1, Vincze - Krieghoff 3-2, Hîrîci - Winter 1-3 şi Poştoacă - Muhlbach 3-2.

Echipa de cadete, formată din Bernadette Szocs (CSM Bistriţa), Irina Ciobanu (CSS LPS Slatina) şi Bernadett Balint (CSM Arad), a reuşit un parcurs incredibil până în marea finală: victorii cu 3-0 în toate întâlnirile! Echipa pregătită de Petre Arnăutu s-a impus, în semifinale, în faţa Germaniei, iar în ultimul act a înfruntat Rusia. Tot ieri, cadeţii au încheiat întrecerea pe echipe pe locul 10, în timp ce echipa de juniori, pentru care a jucat şi constănţeanul Lucian Munteanu (LPS “Nicolae Rotaru” - CS Farul, antrenor Stelian Haşoti), s-a clasat pe locul 14.

CE continua astăzi cu probele individuale, cei doi constănţeni, Cristina Hîrîci şi Lucian Munteanu, urmând să joace abia mâine în cadrul probelor de simplu, dublu şi dublu mixt.