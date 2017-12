Echipa României de minifotbal a câştigat Campionatul European

Naţionala României de minfotbal a câştigat, aseară, pentru a cincea oară consecutiv Campionatul European, competiţie ce a avut loc în acest an în Muntenegru, se arată într-un comunicat. Jucătorii români, pregătiţi de fostul arbitru Tiberiu Lajos, au învins în finală echipa Sloveniei, scor 1-0. Anterior, România a obţinut următoarele rezultate: 2-1 cu Slovenia, 8-0 cu Lituania, 1-0 cu Grecia (în faza grupelor), 2-0 cu Republica Moldova (optimi de finală), 3-2 cu Scoţia (sferturi de finală) şi 2-1 cu Cehia (semifinale). Trofeul le-a fost înmânat câştigătorilor de preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, care este şi preşedintele Federaţiei Europene de Minifotbal. La competiţie au participat 24 de reprezentative. Lotul României care a câştigat titlul european este următorul: 1. Popa Cristian (AS WMT Giroc Timişoara), 12. Rădulescu Bogdan (AS Vispeşti Ploieşti 2010), 8. Costândana Nicolae (MAV Sports Timişoara), 2. Popa Mircea (Juventus Sibiu), 6. Bărăgan Gheorghe (AS Vispeşti 2010 Ploieşti), 15. Ştirbeţ Ioan (Lis Affair Iaşi), 3. Tănase Gabriel (Marcă Înregistrată Sibiu), 4. Radu Răzvan (Design Construct Braşov), 5. Burciu Radu (Design Construct Braşov), 10. Nicolin Miroslav (MAV Sports Timişoara), 14. Chivu Emilian (Voinţa Deep Serv Focşani), 7. Călugăreanu Adrian (AS WMT Giroc Timişoara), 13. Iacob Alin (Consiliul Judeţean Buzău), 11. Crăciun Cosmin (Bentel Sistem Cluj) şi 9. Vîlceanu Ovidiu (MAV Sports Timişoara). Echipa României s-a impus la toate ediţiile de până acum ale Campionatului European de minifotbal: Slovacia 2010, România 2011, Republica Moldova 2012, Grecia 2013, Muntenegru 2014.