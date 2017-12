Economia României, vândută pentru 10.000.000 de euro!

08:29:45 / 30 Iulie 2014

legea sa fie aceeasi pt.toti

Cel mai rapace presedinte din ultimii 100 de ani, asta e un fanariot care si-a batut joc de popor si de tara cum a vrut muschii lui, in 10 ani de mandat a dus datoria externa la incredibila suma de 100 de miliarde, cand puscariasul Nastase ii lasase 20 de miliarde, a fost singurul care s- aimprumutat la FMI si de aici potopul, taieri de salarii, nu mariri cum mintea el cu SA TRAITI BINE, mariri de preturi, oameni ramasi fara locuri de munca nevoiti sa ingrijeasca batrani sau sa culeaga capsuni, salariile medicilor si profesorilor de mizerie, etc, etc, in schimb fetele lui din niste anonime au ajuns sa castige zeci si sute de mii de euro, el si apropiatii lui au devenit superbogati, vedem Udrea, Pinalty, Videanu, Berceanu, Prostul ala de Bodu , care in functia de sef la Fisc nu stia sa extraga TVA, alt mare escroc la Fisc, Brejnar, dar sa nu mai spunem de securistii si procurorii DNA care il apara orbeste , dar directorii din deconcentrate sau companii , ei sau imbogatit si companiile inregistrau pierderi, Dupa 10 ani tb. si o judecata dreapta acestor indivizi , in 10 ani s-au format structuri, relatii, legaturi extrem de puternice, dar nimic nu e de nerezolvat.