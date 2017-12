Efectele cumplite ale încălzirii globale încep să-şi facă apariţia

Noul raport al ONU cu privire la încălzirea globală este îngrijorător: pagubele estimate se vor produce într-un număr mult mai mare şi într-un timp mult mai scurt decît se estimase. Grupul interguvernamental al experţilor ONU în schimbările climatice, care reuneşte experţi din întreaga lume, a publicat vineri, la Bruxelles, acest nou raport referitor la impactul rezultatelor încălzirii globale asupra oamenilor şi a pămîntului. Inundaţii, secetă, valuri de caniculă, viituri, dispariţia unor specii ale faunei şi florei sînt doar cîteva dintre consecinţele supraîncălzirii atmosferei.

Cele 1.400 de pagini ale raportului vor să atragă atenţia autorităţilor responsabile din fiecare ţară asupra consecinţelor fenomenului. Raportul a fost negociat timp de o săptămînă, de către toţi experţii în domeniu, reuniţi la Bruxelles. Cu doar cîteva ore înainte ca textul să fie făcut public, negocierile au trenat din cauza ostilităţii delegaţiei americane asupra cuantificării pagubelor pe care le va produce încălzirea globală. În schimb, europenii vor să transmită, prin raport, un puternic semnal de alarmă în acest sens. Ţări precum China, Rusia sau Arabia Saudită au încearcat, de asemenea, să minimalizeze concluzia datelor ştiinţifice, dorind eliminarea din text a observaţiilor că încălzirea globală are deja un impact negativ. Dacă temperatura medie a planetei va creşte cu 2-3 grade faţă de cea înregistrată în anul 1990, proporţia speciilor ameninţate cu dispariţia este de 20 - 30%. În raportul publicat în februarie, GIEC prezicea o creştere cu 1,8 pînă la 4 grade Celsius a temperaturii medii planetare pînă în 2100, faţă de 1990. Un alt semnal de alarmă al raportului: o creştere a temperaturii medii cu doar cîteva zecimi de grad, ar fi o serioasă ameninţare pentru recifurile fragile de corali şi pentru flora din deşertul Karoo, din Africa de Sud. Fiecare grad în plus înseamnă dispariţia unor specii de animale, deşertificarea unor teritorii şi înfometarea populaţiei. Între 400 de milioane şi 1,7 miliarde de oameni nu vor mai avea suficientă apă, va creşte numărul bolilor, iar unele specii de amfibieni vor dispărea. Creşterea temperaturii globale medii cu 2 grade Celsius ar produce un dezastru şi mai mare: două miliarde de oameni nu vor mai avea apă potabilă, mulţi vor începe să moară din cauza malnutriţiei, a caniculei sau a inundaţiilor. Canicula, care a afectat 16 ţări, în anul 2003, a distrus vegetaţie, a dus la emisia a 500 de milioane de tone de CO2, principalul gaz cu efect de seră responsabil de încălzirea globală. Numeroase incendii au ars peste 650.000 de hectare de pădure. Laboratorul ştiinţei climatului şi mediului ţine să atragă atenţia că, pentru ca lumea noastră, aşa cum o ştim, să dispară, este nevoie de cîteva zecimi de grad în plus şi că, procesul distructiv, odată pornit, este ireversibil!