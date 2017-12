EFORIE - Prima grădiniţă cu program prelungit din oraş

Primarul Eforiei, Ovidiu Brăiloiu, a inaugurat, ieri, Grădiniţa „Albatrosul” cu program prelungit, singura de acest tip din oraş. Grădiniţa a fost amenajată de Primărie într-un imobil care, pînă în 2005, a funcţionat ca şi creşă. Potrivit declaraţiilor fostei asistente pediatre, Marieta Traşcu, care a lucrat în perioada 1974-1999 în fosta unitate de învăţămînt pentru preşcolarii pînă în trei ani, condiţiile în care se desfăşura actul educaţional erau deplorabile: „Creşa arăta jalnic: era lipsită de încălzire centrală, nu aveam linoleum pe jos şi, cel puţin o dată pe lună, beciul se umplea cu apă, pentru că sistemul de alimentare nu funcţiona corespunzător. Nu erau condiţii proprii pentru educarea copiilor, însă părinţii îi aduceau la creşă pentru că nu aveau unde altundeva să îi ducă”. Femeia a spus că între modul în care arăta clădirea înainte de reabilitări şi aspectul actual este o diferenţă ca de la cer la pămînt. Creşa a fost închisă în anul 2000, întrucît nu îndeplinea condiţiile corespunzătoare pentru găzduirea preşcolarilor însă, în ciuda acestui fapt, clădirea a fost preluată de un întreprinzător privat, care a redeschis creşa, fără a aduce îmbunătăţiri imobilului. În 2005, clădirea a fost preluată de administraţia locală din Eforie, care a atras o finanţare de trei miliarde pentru lucrări de reparaţii capitale. Brăiloiu a declarat ieri că s-a optat pentru înlocuirea creşei cu o grădiniţă cu program prelungit întrucît la Primărie fuseseră înregistrate foarte multe cereri pentru înfiinţarea unei astfel de unităţi de învăţămînt. „Clădirea în care acum funcţionează grădiniţa are o capacitate de 40 de locuri. A fost dotată cu o centrală electrică, geamuri termopan, garduri noi, la exterior, iar în interior a fost amenajat parchet şi adus mobilier nou”, a declarat Brăiloiu. În aceeaşi clădire funcţionează şi o creşă, care are în găzduire 30 de copii sub trei ani. În spatele clădirii a fost amenajată o curte interioară, plină cu jucării, unde copiii se pot juca în voie. Potrivit declaraţiilor primarului, grădiniţa se înscrie într-un program de reabilitare a tuturor unităţilor de învăţămînt din Eforie. „Copiii se vor simţi bine, iar părinţii vor fi mulţumiţi. Vom face viaţa un pic mai frumoasă pentru 40 de copii”, a mai spus primarul, adăugînd că investiţiile pentru reabilitarea unităţilor de învăţămînt continuă. După modelul din Eforie Sud, şi în Eforie Nord va fi realizată o grădiniţă cu orar prelungit. Inspectorul şcolar Adriana Oprea, prezent la deschidere, a declarat că era nevoie de o astfel de grădiniţă în Eforie: „Este o grădiniţă care se impunea să se instituie cu orar prelungit deoarece nu mai există alta pînă la Neptun. Pe această rută este singura grădiniţă de acest gen. Vreau să felicit Primăria Eforie pentru demersul realizat”.