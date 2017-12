Eforie, la un pas de dezastru

Un nou scandal în toată regula a avut loc ieri cu ocazia noii şedinţe de Consiliu Local (CL) Eforie, organizate la iniţiativa primarului Ovidiu Brăiloiu, cu scopul deblocării activităţii Primăriei şi CL. Ca şi ultimele şedinţe, şi cea de ieri a fost organizată în prezenţa locuitorilor oraşului, care nu s-au dat în lături să intervină ori de cîte ori simţeau că sînt nedreptăţi, precum şi a reprezentanţilor Poliţiei Comunitare, care, încă de la prima întîlnire dintre consilieri, au fost nevoiţi să intervină pentru a calma spiritele încinse. Mai mult, ieri, locuitorii din Eforie au întocmit şi o scrisoare pe care au înaintat-o fiecărui consilier, indiferent de culoare politică, prin intermediul căreia le solicită să voteze hotărîri favorabile pentru Eforie, „nu să scindeze populaţia”. “Vă rugăm să treceţi serios la treabă, că noi vă plătim, sau vom găsi o cale legală să vă destituim, indiferent că sînteţi de la PSD, PD-L sau PNL”. La fel ca şi pînă acum, mărul discordiei şedinţei a fost validarea celor doi aleşi locali social-democraţi Laurenţiu Ursu şi Daniel Stănoiu, cărora instanţa le-a confirmat acest drept printr-o decizie definitivă şi irevocabilă. Scandalul a fost declanşat de către PD-L-istul Gigi Chiru, care a spus de la bun început că nu vor fi de acord cu hotărîrile de validare a celor doi social-democraţi şi, drept urmare, toţi cei şapte pedelişti au votat împotriva ordinii de zi a şedinţei. Ei au invocat că aşteaptă ca instanţa să se pronunţe în privinţa hotărîrilor aprobate în şedinţa de CL din 18 iulie, care au fost atacate în contencios administrativ de către Prefectură. La şedinţa de ieri a participat şi prefectul Dănuţ Culeţu, însă prezenţa sa nu a aplanat conflictul din CL. El a declarat că nevalidarea celor doi consilieri de către pedelişti reprezintă o încălcare a legii şi consideră că CL Eforie a ajuns în această situaţie din cauza orgoliilor personale. „Acele hotărîri definitive şi irevocabile privind validarea celor doi conslieri trebuie să fie respectate de CL, iar consilieri trebuie să valideze cei doi consilieri. Abia după aceea se poate trece la alegerea viceprimarului”, a declarat Culeţu. La reacţia rău-voitoare a pedeliştilor, consilierii locali PSD şi PNL au decis să se retragă şi, în consecinţă, fără cvorum suficient, s-a trecut la suspendarea şedinţei pentru a patra oară. „PD-L Încearcă să formeze o majoritate artificială nevalidînd doi consilieri de la PSD şi în acest fel să-şi impună hotărîrile lor şi un viceprimar. Nu se poate face o majoritate din şapte voturi atîta vreme cît CL Eforie are 15 aleşi locali. Mie mi se pare ilegal”, a afirmat consilierul local PSD Dan Stuparu. Gravitatea situaţiei în care se află administraţia locală din Eforie, „abuzul grosolan şi încălcarea legii” de către cei de la PD-L sînt semnalate, din nou, şi de Brăiloiu: „Dacă pînă acum am zis că poate reuşim să dăm drumul proiectelor, ne-am dat seama că nu se poate. În condiţiile în care activităţile din Primărie şi Consiliu sînt blocate, facem cunoscut că încasările la buget sînt de 30% faţă de ce am prognozat noi. O să fim nevoiţi să oprim serviciile publice pentru că nu avem din ce le plăti. De exemplu, nu vom putea acorda salariile angajaţilor de la UtilServ, care muncesc la spaţiile verzi din Eforie. De ce? Pentru că nu vrea domnul Chiru sau Avătafului (consilieri PD-L - n.r.), nu ştiu care dintre ei nu se decide să aplice legea”. El spune că situaţia la care s-a ajuns va determina Primăria să apeleze la instanţă. „Vom fi nevoiţi să ne îndreptăm şi noi în justiţie. Toate nerealizările la buget le sînt imputabile. Nu poate fi rectificat bugetul din cauza lor. Nu putem plăti salvamarii, să facem studiile de fezabilitate care sînt aplicabile pentru accesarea fondurilor europene, iar termenele de depunere sînt septembrie, octombrie, noiembrie. Toate astea ne blochează activitatea şi distrug oraşul”, a mai spus primarul, adăugînd că le va solicita celor de la PD-L şi daune materiale pentru nefuncţionalitatea CL. Următoarea şedinţă a CL Eforie va fi organizată peste nouă zile, termenul limită stabilit în instanţă pentru validarea celor doi social democraţi. Atunci va fi prezent şi executorul judecătoresc care a somat Consiliul să-i valideze pe cei doi deţinători ai unei hotărîri de instanţă definitivă şi irevocabilă.