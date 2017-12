Egalul nimănui la Constanţa

FC Farul Constanţa şi-a îngropat definitiv visul promovării în acest sezon, după egalul înregistrat sâmbătă, pe teren propriu, 1-1, în derby-ul judeţean cu Săgeata Năvodari, din etapa a 22-a a Ligii a II-a la fotbal. Gazdele au controlat clar prima repriză, însă au ratat numeroase ocazii de a marca, cele mai mari aparţinându-i lui Pătulea, şut pe lângă poartă din careu în min. 10, şi Ivanovici, blocat de Gordin în situaţie de unu la unu, în min. 25. De partea cealaltă, năvodărenii au stat “la cutie”, doar Nanu ameninţând poarta lui Curcă, cu o “torpilă” de la 20 m, respinsă de goalkeeperul Farului de sub transversală, în min. 24. Repriza secundă a continuat după acelaşi scenariu, întrerupt în min. 78 de cel mai tensionat moment al partidei. Scăpat pe partea dreaptă, Şicu a fost faultat grosolan de S. Paraschiv şi a cedat nervilor, simulând o lovitură cu piciorul în faţa adversarului. S-a creat un meleu, cu îmbrânceli, iar după câteva minute de parlamentări, centralul Cătălin Pană l-a eliminat pe mijlocaşul oaspeţilor. În inferioritate numerică, Săgeata a dat lovitura pe contraatac, Dorel Zaharia reluând cu capul mingea centrată de Borza. Mai mult, în min. 88 s-a restabilit egalitatea numerică, Niţescu fiind trimis la cabine pentru un fault în postură de ultim apărător asupra lui Zaharia. Evenimentele au încins atmosfera în tribune, unde câţiva suporteri ai Farului au fost reţinuţi de jandarmi după un duel încins cu fanii oaspeţilor. Finalul a fost dramatic, Farul egalând prin Ivanovici cu un şut la colţul lung în primul minut de prelungire. În cele din urmă, partida s-a încheiat la egalitate, rezultat care convine principalelor contracandidate la promovare.

Au evoluat - FC Farul (antrenor Viorel Tănase): G. Curcă - Niţescu, Stegaru, V. Sandu, Dino Eze (84 C. Miron) - Husein, S. Paraschiv, R. Neagoe (58 I. Pană), P. Ivanovici - Pătulea, V. Badea (58 Al. Paraschiv); Săgeata (Aurel Şunda): Gordin - Mişelăricu, Fl. Popa, Goşa, Al. Toşca - Fl. Bold (46 Şicu), A. Vaştag, V. Apostol, E. Nanu (75 Borza) - S. Chiţu (89 Gheară), D. Zaharia. Au arbitrat: Cătălin Pană - Gheorghe Bogdan şi Mircea Grigoriu. Cartonaşe galbene: S. Paraschiv, V. Sandu, G. Curcă. Cartonaşe roşii: Niţescu 88 / Şicu 78. Marcatori: Ivanovici 90 / D. Zaharia 82.

A PLECAT TĂNASE. Extrem de supărat la finalul partidei, Viorel Tănase a anunţat că nu intenţionează să-şi prezinte demisia. Lucrurile s-au schimbat însă duminică, când conducerea clubului şi tehnicianul au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului. „Am venit la Farul cu un obiectiv îndrăzneţ, acela de a promova, fapt ce m-a determinat să-mi supraevaluez echipa, crezând că se poate mai mult. Nu s-a reuşit, fapt ce m-a determinat să port o discuţie cu domnul Marian Diaconescu privind viitorul meu la acest club. Nu am demisionat, ci dimpotrivă, mi s-a spus că nu voi mai avea sprijin pe viitor şi am căzut de acord să reziliem contractul. M-am simţit mândru că am antrenat FC Farul, un club de tradiţie şi cu istorie în fotbalul românesc. Totul a decurs normal între conducere şi antrenor. Rămânem prieteni, chiar dacă nu am reuşit un proiect, dar poate îl reuşim pe al doilea”, a spus Viorel Tănase, care a plecat alături de secundul Tudorel Pelin. Până la numirea unui nou antrenor, de pregătirea echipei se va ocupa secundul Ion Barbu, care a condus şi antrenamentul de ieri. „Este un rezultat echitabil, chiar dacă este un pic frustrant, pentru că am pierdut două puncte în ultimul minut. Obiectivul nostru pentru finalul acestui sezon este formarea unei echipe competitive şi evaluarea lotului, iar după aducerea unor jucători în vară, să atacăm promovarea. În acest moment avem carenţe din punct de vedere organizatoric, iar promovarea înseamnă optzeci la sută capitolul organizatoric şi 20 la sută cel metodic”, spus tehnicianul oaspeţilor, Aurel Şunda.