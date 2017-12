Electrica Dobrogea îşi lasă abonaţii fără frigidere la 40 de grade Celsius

20 de familii din Constanţa au rămas fără aparatură electronică şi electrocasnică. O suprasarcină de tensiune - 410 V - a „prăjit” aproape toată aparatura locatarilor scării A din blocul F1, de pe str. Ştefan cel Mare nr. 128, din zona ICIL. Televizoare, calculatoare, sisteme audio şi video, antene parabolice şi, cel mai important lucru în timpul caniculei, combinele frigorifice, toate au început să scoată fum şi să pîrîie. „Am venit acasă pe la 16,20, după care am mers în bucătărie pentru a pregăti ceva de mîncare. La un moment dat, fiica mea m-a întrebat dacă avem ceva pe foc, pentru că mirosea puternic a fum. În acel moment am văzut cum ieşea foc din televizor, în vreme ce congelatorul a început să trosnească”, a explicat unul dintre locatari, Larisa Scutaru. Pe acelaşi palier, aceeaşi problemă. Nelu Tofolean, unul dintre proprietari, a povestit că, deşi a reuşit să salveze frigiderul, supratensiunea din reţea nu a iertat combina muzicală, două televizioare şi un sistem home cinema de ultimă generaţie. “Cine mă despăgubeşte acum? Dacă o să merg la firmele de electronice de unde am cumpărat în trecut aparatele, cu siguranţă îmi vor spune că nu este vina lor. Şi atunci, care este soluţia?”, întreba bărbatul. Oamenii au spus că, deşi au solicitat sprijinul unei echipe de intervenţii de la ENEL Electrica Dobrogea, cei doi electricieni sosiţi la faţa locului au văzut, au ridicat din umeri şi au plecat. “Nici măcar nu au avut bunul simţ să se legitimeze. Au spus că este vina noastră, iar cînd le-am cerut să verifice tensiunea din reţea, mai ales că un vecin măsurase deja 410 V în tabloul electric de pe scară, au refuzat acest lucru”, a spus şi Ion Manea, un alt proprietar păgubit. Singura reparaţie executată de echipa Electrica a fost “un soi de împămîntare”, în care oamenii nu au încredere. Conducerea ENEL Electrica Dobrogea nu a putut fi contactată, situaţie în care s-a mai aflat de cîteva ori, cu ocazia ivirii unor probleme specifice, de interes public. Un singur angajat al societăţii, dar care a refuzat să-şi decline identitatea, a fost dispus să ofere cîteva explicaţii: „S-au ars legăturile din tabloul exterior al scării, care face conexiunea între tabloul nostru şi coloana de abonaţi. Coloana aceasta, care pleacă din tabloul general şi alimentează abonaţii pînă la ultimul etaj, se află în proprietatea asociaţiei de proprietari, care are obligaţia de a remedia această situaţie. Dacă s-a supraîncărcat reţeaua, se creează, într-adevăr, nişte dezechilibre de tensiune şi este posibil ca din cauza aceasta să se fi ars toate aparatele. Locatarii pot depune o plîngere la sediul societăţii noastre şi mîine (astăzi - n.r.), o echipă de control va verifica situaţia. Tot mîine (astăzi - n.r.), la sediul societăţii noastre, locatarii păgubiţi se pot uita pe listele cu societăţile agreate de noi, care pot rezolva aceste probleme”. Locatarilor nu le vină să creadă că tot ei, cei păgubiţi, sînt responsabili pentru această imensă pierdere. Aseară, la închiderea ediţiei, prizele de pe scara A a blocului F1 nu puteau fi încă folosite. Vom reveni.