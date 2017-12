Elena Udrea pierde definitiv procesul împotriva Olguţei Vasilescu

Ministrul Dezvoltării şi Turismului, Elena Udrea, a pierdut definitiv procesul în care îi solicita senatorului PSD Lia Olguţa Vasilescu daune de 100.000 lei, cu titlu de despăgubiri civile pentru prejudiciile morale care i-ar fi fost aduse, în urma unei decizii a Tribunalului Bucureşti. Udrea a pierdut atât procesul în primă instanţă la Judecătoria Sectorului 5, cât şi recursul făcut la Tribunalul Bucureşti. Udrea a susţinut mereu că dacă ar câştiga, daunele ar merge la o fundaţie pentru drepturile ziariştilor. Ea s-a plâns că mai multe publicaţii au preluat afirmaţia senatoarei că ar avea legătură cu arestarea primarului Craiovei, Antonie Solomon, în ciuda faptului că aceasta nu a putut proba acuzaţiile: “Deşi recunoaşte neechivoc că afirmaţiile sale sunt bazate pe zvonuri, pârâta nu poate proba nici macar existenţa acelor zvonuri. De altfel, nu pot exista asemenea probe deoarece, asa cum am mai afirmat, nu am nicio legătură cu arestarea primarului Craiovei, dupa cum nu am nicio legătură cu vreuna dintre firmele cu interese de afaceri în respectiva zona”. Senatorul PSD Olguţa Vasilescu a declarat în luna martie că Antonie Solomon ar fi fost reţinut de procurorii DNA după ce ar fi scos de pe piaţa din Craiova firma de construcţii a Elenei Udrea. Udrea a negat că ar avea o astfel de firmă şi a anunţat că o va da în judecată pe Vasilescu. S-a ţinut de cuvânt, dar a pierdut!