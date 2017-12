Emoţii mari pentru FC Farul

Cu două săptămîni înaintea debutului Ligii a II-a, FC Farul a trecut prin mari emoţii, fiind la un pas să nu poată disputa pe stadionul “Farul” primele patru meciuri de pe teren propriu. Astfel, Direcţia de Sport a Judeţului Constanţa a anunţat, prin vocea directorului Elena Frîncu, că în scurt timp vor începe lucrările de refacere a pistei de atletism, în vederea Jocurilor Mării Negre, programate în vara anului viitor. Iniţial, acestea ar fi trebuit să demareze încă de la finalul campionatului trecut, dar au fost întîrziate din cauza unei contestaţii depuse în urma licitaţiei pentru desemnarea firmei care să se ocupe de lucrări. În aceste condiţii, gruparea de pe litoral a primit un comunicat oficial din partea DSJ Constanţa, prin care era înştiinţată că nu poate evolua pe propriu stadion pînă la data de 30 septembrie. Drept urmare, echipa pregătită de Marius Şumudică ar fi trebuit să joace cu meciurile cu Concordia Chiajna (et. 2, 22 august), Petrolul (et. 4, 5 septembrie), Sportul Studenţesc (et. 6, 19 septembrie) şi Săgeata Stejaru (et. 7, 26 septembrie) pe o altă arenă. Intraţi în panică, oficialii constănţeni au contactat rapid DSJ Constanţa pentru a rezolva problema ivită. După o discuţie între Elena Frîncu şi directorul general al FC Farul, Mircea Crainiciuc, s-a găsit o cale de mijloc, Farul urmînd să rămînă pe propriul stadion. “Am avut o discuţie cu Mircea Crainiciuc şi am decis ca pînă la 22 august, cînd Farul are prima partidă oficială pe teren propriu, să facem partea mai amplă a lucrărilor. Pînă la urmă, se joacă pe teren, nu pe pista de atletism, dar conducerea clubului îşi va asuma răspunderea unor eventuale accidentări”, a spus Elena Frîncu. “Am reuşit să rezolvăm, pentru că era normal să fim ajutaţi. Ţin să mulţumesc doamnei Frîncu pentru sprijinul acord şi pentru că am găsit înţelegere”, a adăugat Crainiciuc. Totuşi, constănţenii trebuie să obţină şi acordul Federaţiei Române de Fotbal, urmînd să se întîlnească la începutul săptămînii viitoare cu oficialii federaţiei.

Altfel, lucrurile par să treneze în privinţa desemnării oficiale a lui Constantin Zotta în funcţia de preşedinte executiv al FC Farul. Fostul director general al FC Rapid nu a dat încă un răspuns final şi nu ştie cînd va ajunge la Constanţa. “Am discutat sîmbăta trecută cu reprezentanţii societăţii care deţine acum clubul Farul, mi-au prezentat un proiect şi aştept garanţiile”, a declarat Zotta.

Încă un succes în Italia

Aseară, FC Farul a disputat un nou joc amical în cadrul stagiului de pregătire din Italia, întîlnind formaţia belgiană din liga secundă, Koninklijke AS Eupen. Iniţial, oficialii constănţeni anunţaseră drept adversar pe Tubize, o altă formaţie belgiană, proaspăt retrogradată în liga secundă, confundînd cele două echipe. Antrenorul Marius Şumudică a schimbat total echipa de start faţă de întîlnirea de marţi cu Lucchese, începînd în următoarea formulă: Sardescu - Păcuraru, Buzea, Fl.Pătraşcu, Mendy - Fatai, Rusmir, Teekloh, Leu - M.Ene, E. Nanu. Prima repriză a aparţinut adversarilor, care au intrat la cabine în avantaj, 2-0. La reluare, constănţenii au revenit în joc şi au reuşit să răstoarne rezultatul, 3-2, printr-o triplă a lui Marius Ene, în minutele 48, 74 şi 90. În aceste condiţii, formaţia de pe litoral a bifat al şaptelea succes în tot atîtea jocuri amicale, fără să întîlnească însă vreun adversar de calibru. Mai mult, meciul cu AS Livorno nu este perfectat, în programul de jocuri amicale anunţat de clubul italian pe site-ul oficial nefigurînd vreo întîlnire cu FC Farul.