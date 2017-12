Englez stabilit în Venus îi acuză pe funcţionarii Primăriei Mangalia de discriminare

Cetăţeanul englez Gerald Mack a lucrat în Iaşi, în domeniul confecţiilor, începînd din 1990. În 2004, bărbatul a decis să se stabilească la malul mării şi a cumpărat un teren în staţiunea Venus. S-a apucat să-şi facă o casă şi a investit peste 200.000 de lire sterline (aprox. 300.000 de euro). „Deşi Primăria Mangalia trebuia să realizeze utilităţile, tot pe cheltuiala mea am tras apă şi energie electrică. Cred că am cheltuit dublu pentru că atunci cînd vedeau că sînt străin preţurile erau altele”, a declarat Gerald Mack. Cetăţeanul englez are 79 de ani, este căsătorit cu o româncă şi a lăsat Marea Britanie pentru frumuseţile din România, iar acum a ajuns să regrete că a luat această decizie. Necazurile soţilor Mack au început la sfîrşitul anului 2004 cînd au solicitat să li se comunice adresa la care locuiesc. Potrivit Tincăi Mack, timp de şapte luni a tot solicitat acest lucru, însă i se răspundea invariabil că este vorba despre o stradă nou proiectată şi trebuie să mai aştepte. În sfîrşit, pe 17 mai 2005 primarul Municipiului Mangalia, Zanfir Iorguş, a venit personal, însoţit de presa locală din Mangalia şi le-a înmînat soţilor Mack adeverinţa prin care adresa imobilului figurează pe strada Principesa Elena, nr.4. „Am respirat uşurat. Am transmis în Marea Britanie această adresă fratelui meu, băncii, Casei de pensii şi am aşteptat să îmi primesc corespondenţa. Nu s-a întîmplat aşa pentru că Venus aparţine de oficiul poştal al staţiunii Neptun şi nu de Mangalia. Poşta din Neptun funcţionează doar pe timpul sezonului”, a mai spus Gerald Mack.

Astfel, Gerald Mack a fost nevoit să facă demersuri la Direcţia Regională de Poştă Constanţa pentru ca de la Oficiul din Mangalia să i se aducă corespondenţa. „Fratele meu mi-a scris cinci scrisori şi am primit numai una. Nu ştiu ce alte comunicări nu am primit de la alte instituţii”, s-a plîns cetăţeanul britanic. Iată însă că a intervenit o nouă problemă legată de adresă, acelaşi nume l-a primit o altă stradă. „Am fost din nou la Primăria Mangalia, iar secretarul instituţiei (Maria Andrei - n.r.) mi-a spus că nu dumneaei mi-a trimis prima comunicare. Am mai sesizat că niciun angajat al Primăriei nu părea să ştie limba engleză”, a povestit Gerald Mack. Ba mai mult, el a spus că atunci cînd soţia sa s-a oferit să facă oficiul de translator o angajată a Primăriei ar fi luat-o peste picior. „Angajaţii Primăriei Mangalia au folosit un limbaj violent. Pe scurt, m-au sfătuit să mă întorc în Anglia. Asta este discriminare, dacă eram român, nu aş fi avut aceste probleme. Sîntem foarte supăraţi de ceea ce ni se întîmplă şi am pus deja casa în vînzare. Am decis să ne întoarcem în Marea Britanie, iar oricine mă va întreba dacă e bine să vii în România, îi voi spune că face o mare greşeală. E diabolic să trăieşti în România”, a mai spus Gerald Mack. Reprezentanţii Primăriei Mangalia cunosc povestea englezului, însă nu-i dau dreptate. Ei susţin că strada pe care locuieşte acesta este o prelungire a străzii Principesa Elena, aşa că nu au comis nicio greşeală cînd au botezat-o astfel. Cît priveşte problema facturilor şi a corespondenţei, l-au sfătuit pe Gerald Mack să se adreseze serviciilor poştale. Viceprimarul Paul Botaş recunoaşte totuşi că angajaţii primăriei ar putea avea probleme de comportament. „Ar putea fi vorba despre un exces de zel din partea unui funcţionar. Vom cerceta acest aspect şi vom dispune măsurile care se impun”, a mai spus Botaş. Chiar dacă este supărat pe funcţionarii de la primărie care nu au realizat că acest cetăţean îşi plăteşte impozitele şi taxele şi că nu el lucrează pentru ei, ci invers, Gerald Mack crede în continuare că România este o ţară frumoasă, unde marea problemă este birocraţia infernală.