Enis Murtaza, aproape de o revenire la Medgidia

Aşa cum am anunţat la plecarea echipei în cantonamentul de la Zlatibor (Serbia), conducerea echipei HCM Constanţa a decis să renunţe la serviciile a doi jucători: Enis Murtaza şi Mirko Popovic. Dacă sîrbul venit în primăvară la HCM va pleca liber de contract, Enis Murtaza va fi cel mai probabil împrumutat la formaţia CSM Medgidia. Odată cu transferurile lui Nikola Manojlovic şi Alexandru Dimache pe postul de centru, Murtaza ar fi avut şanse reduse să evolueze în noul sezon, astfel că oficialii campioanei României îi vor oferi posibilitatea de a juca la o altă formaţie. “Enis este sub contract cu noi pînă în 2010 însă nu intră în vederile antrenorului pentru acest campionat şi cred că va fi împrumutat la Medgidia“, a explicat situaţia jucătorului, directorul executiv al HCM-ului, Nurhan Ali. Fost jucător la CSM Medgidia şi Pandurii Tîrgu Jiu, Enis Murtaza (31 ani) nu ar refuza să revină la formaţia din Medgidia, acolo unde a evoluat cea mai mare parte a carierei. “Eu sînt încă jucătorul HCM-ului, însă este important să joc şi, dacă voi fi mulţumit de ce mi se va propune, mă voi întoarce la Medgidia. Mai sînt unele contacte cu echipe din străinătate, însă la Medgidia aş fi aproape de casă şi mi-ar conveni să joc acolo. Deocamdată nu se ştie însă dacă echipa se va reuni pentru noul sezon. Ar trebui ca acest lucru să se întîmple pe 1 august sub comanda noului antrenor principal, Florin Cazan, dar nimic nu este sigur. Sînt puţin dezamăgit că nu mi s-au acordat mai multe şanse să joc la HCM, însă asta este viaţa. Au fost jucători mai buni“, a declarat centrul Enis Murtaza. În altă ordine de idei, fostul pivot al celor de la CSM Medgidia, Ionuţ Puşcaşu, s-a retras din activitatea de jucător şi a fost cooptat în staff-ul organizatoric al celor de la HCM Constanţa.