Eşec la debut pentru Săgeata

La prima participare în Cupa României sub noua titulatură, Săgeata Năvodari a fost eliminată după primul joc. Echipa pregătită de Aurel Şunda a cedat, ieri, scor 1-2, pe teren propriu, în faţa unei alte formaţii din liga secundă, Delta Tulcea, în faza a IV-a a competiţiei. Cu o echipă cârpită din cauza accidentărilor şi cu o singură rezervă validă pe bancă, gazdele au început timorat şi tulcenii au deschis scorul după doar cinci minute, Postelnicu finalizând cu un şut plasat din centrul careului o combinaţie spectaculoasă cu Ştefan Ciobanu. Oaspeţiii au fost la un pas să-şi dubleze avantajul în min. 24, când şutul lui Mansur a fost respins în transversală de I. Olteanu. Până la pauză, Săgeata a revenit şi a egalat în min. 32, când Goşa a trimis cu capul la vinclu, după un corner executat de Chiţu. Debutul reprizei secunde le-a aparţinut elevilor lui Constantin Gache, care au trecut din nou la conducere, după golul reuşit de Scarlat, cu o lovitură de cap din 10 m. Până la finalul, Săgeata a dominat cu autoritate, dar Jianu şi Chiţu au irosit şansa egalării. „Nu meritam să pierdem, dar avem circumstanţe atenuante, întrucât cei doi fundaşi centrali au jucat pentru prima oară împreună. Am primit cele două goluri pe greşeli personale, iar în repriza secundă am stat mai bine la posesie şi am lăsat o impresie bună. Cupa nu era pentru noi şi sper să ne concentrăm pe campionat”, a spus antrenorul gazdelor, Aurel Şunda. „Meritam să câştigăm, chiar dacă s-a văzut că mai avem mult de muncă. Ne-au lipsit câţiva jucători de bază, printre care V. Creţu şi Coconaşu, dar până la urmă contează calificarea”, a declarat Constantin Gache, tehnicianul tulcenilor.

Au evoluat - Săgeata (antrenor Aurel Şunda): Fl. Olteanu - Bold, Goşa, Fl. Popa, Vlad - Şicu, Apostol, Boroştean, Vezan (76 L. Turcu) - Chiţu, Jianu; Delta (antrenor Constantin Gache): I. Olteanu - Grigorov, Scarlat, Macare, Vaida - Postelnicu, Mansur, Neagu (54 I. Andrei), N. Creţu - Şt. Ciobanu (71 D. Florea), R. Răzvan (89 Lintaru). Au arbitrat: Ionel Ivan (Brăila) - Cătălin Savu (Galaţi) şi Vladimir Urzică (Piatra Neamţ).