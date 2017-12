Eșec neașteptat pentru Axiopolis Cernavodă

Sâmbătă, într-un meci contând pentru etapa a 12-a din Liga a 3-a la fotbal, penultima din tur, Axiopolis Sport Cernavodă a înregistrat o înfrângere total neașteptată în meciul de pe teren propriu cu FC Voluntari II, scor 0-3 (Tudorică 24, Trandafirescu 34, Popadiuc 58). Ilfovenii și-au confirmat statutul de adversar imprevizibil în acest tur de campionat și au câștigat clar pe terenul celei de-a doua clasate înaintea acestei etape, aflată la egalitate de puncte cu liderul Seriei a 2-a, Progresul Spartac. Întărită cu cinci jucători de la echipa de Liga 1, Cazan, Popadiuc, Căpățînă, Voicu și Trandafirescu, formația oaspete a devenit singura echipă care a învins în acest sezon la Cernavodă!

„Am întâlnit o echipă bună, întărită cu cinci jucători de la echipa mare, dar am avut și ghinion în această partidă. Arbitrajul domnului Costrei din Buftea a fost unul șmecheros! Le-a dat cartonaș galben lui Moise și lui Mihalache în minutele 13 și 29, apoi le-a spus că, dacă mai comentează, îi dă afară. Mihalache a vociferat după a fost faultat și i-a reproșat că nu i-a dat galben adversarului. „Uite, îți dau ție”, s-a auzit cum spunea domnul arbitru. Pe Moise l-a trimis în afara terenului ca să-și scoată maieul, iar când a revenit în teren i-a dat galben. Echipa noastră a primit cinci galbene, iar cei de la Voluntari, care au jucat în deplasare, doar două! Plus că în ultimele zece minute am avut un penalty, dar nu a vrut să dea. De asta am zis că a fost arbitrajul șmecheros. Nu vreau să minimalizez meritele celor de la Voluntari, care au avut și un portar în formă foarte bună. Am avut o bară în prima repriză, o altă ocazie importantă, nu am dat gol, dar asta este. Am intrat în jocul lor și nu a fost bine. Noi, când am încercat să combinăm cu pase pe jos, am creat probleme. Mai avem un meci greu în ultima etapă, la Buzău, și sperăm să nu pierdem ca să terminăm turul pe podium”, a declarat Gheorghe Stănculescu, președintele secției de fotbal a clubului Axiopolis Cernavodă.

Au evoluat pentru Axiopolis (antrenor Ionel Melenco): Puia - Loloț, Răvoiu, Andrescu, L. Gheorghe (76 Vlăescu) - M. Al. Hristu, Al. Vieru (66 Crețu) - Beșleagă (46 Husein), N. Moise, Fotescu (88 I. Gheorghe) - Mihalache.

Rezultatele complete înregistrate în etapa a 12-a din Seria a 2-a: CSM Rîmnicu Sărat - FCSB II 0-1; Axiopolis Sport Cernavodă - FC Voluntari II 0-3; Agricola Borcea - Unirea Slobozia 2-4; Victoria Traian - Sportul Chiscani 2-3; SSC Farul Constanța - CSM Oltenița 8-1; Progresul 1944 Spartac București - Înainte Modelu 3-0; Delta Dobrogea Tulcea - Metalul Buzău 0-2.

Clasament Seria a 2-a:

1. AFC Progresul 1944 Spartac 31p (golaveraj 44-12)

2. SSC Farul Constanța 29p (40-17)

3. Axiopolis Sport Cernavodă 28p (33-16)

4. Metalul Buzău 27p (23-8)

5. Unirea Slobozia 25p (47-20)

6. FCSB II 23p (41-18)

7. FC Voluntari II 21p (34-17)

8. CSM Rîmnicu Sărat 15p (19-27)

9. Înainte Modelu 13p (37-36)

10. CSM Oltenița 9p (19-36)

11. Delta Dobrogea Tulcea 9p (14-38)

12. Agricola Borcea 8p (19-30)

13. Sportul Chiscani 4p (7-53)

14. Victoria Traian 0p (7-56)

