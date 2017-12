Tensiunea şi nesiguranţa care planează în jurul posibilei neorganizări a selecţiei naţionale pentru Eurovision 2012 sunt departe de a lua sfârşit, situaţie care afectează, bineînţeles, şi viaţa profesională a unor artişti autohtoni, care îşi pun mari speranţe în celebra competiţie. Printre cei mai afectaţi de această situaţie se află şi cântăreţul constănţean Mihai Trăistariu, cel care a reprezentat, practic, una dintre cele mai vehemente voci din lumea artistică privind neparticiparea ţării noastre în cadrul competiţiei internaţionale în care se implica, până acum, la nivel naţional, Televiziunea Română. Se apropie sfârşitul primei luni din an şi, deocamdată, nu s-a hotărât nimic în privinţa organizării unei selecţii naţionale sau a altor soluţii de a decide dacă şi cine va reprezenta România în Azerbaidjan. Cu această ocazie, fostul reprezentant al României din 2007 la Eurovision, Mihai Trăistariu, a declarat, în exclusivitate pentru cotidianul „Telegraf”, faptul că aşteaptă o rezolvare, pentru a se înscrie în competiţie.

DEZAMĂGIRE ŞI SPERANŢĂ Mihai Trăistariu crede că, dacă se vrea organizarea unor preselecţii şi, implicit, participarea României la Eurovisionul de anul acesta, se poate. „În Grecia nu se mai fac selecţii... Se adună o comisie, se gândesc, se sfătuiesc şi se ia o decizie. Este clar că cineva de la noi s-a plictisit de Eurovision, majoritatea ţărilor şi-au desemnat deja participanţii. La noi, dacă se vrea, se poate... românul de rând îşi doreşte Eurovisionul. Nu este ceva confirmat, dar se zvoneşte că reprezentanta Azerbaidjan-ului ar fi plătit pentru a fi desemnată. Ideea cum că aş fi dat şi bani ca să particip nu a fost decât o ironie faţă de această situaţie anormală”, a spus artistul.

NEÎNCREDERE FAŢĂ DE TVR Trăistariu nu a ezitat să îşi exprime iarăşi neîncrederea faţă de Societatea Română de Televiziune, instituţie care, în opinia lui, este prost gestionată. „Moldova are bani să participe şi noi nu... Chiar nu aş vrea să fiu răutăcios, dar ştiu din surse proprii că salariile sunt destul de bune chiar şi pentru un debutant şi am înţeles că nici efortul depus acolo în timpul programului de muncă nu este chiar unul istovitor, în funcţie de departament. Normal că nu au bani, din moment ce îi risipesc!”, s-a arătat contrariat Trăistariu.

PREGĂTIT DE ÎNSCRIERE ŞI LANSARE Artistul este gata oricând să încerce să repete succesul de acum şase ani pe plan internaţional, iar pe plan intern, se pregăteşte de lansarea unui album cu balade şi cântece lente. „Eu am deja patru melodii pregătite! Încă nu sunt decis cu care să particip, vreau să fiu bine pregătit, ca să nu dezamăgesc, dar acum nici nu ştiu ce să mai zic... Eu am pregătit din octombrie piese pentru Eurovision şi sper să nu am ghinion ca, tocmai în acest an, România să nu participe. Stau şi aştept şi sper să se rezolve totul cât mai repede. În altă ordine de idei, la facultate îmi văd de cursuri. Scot şi albumul de balade luna aceasta, acum se lucrează la copertă. Albumul se va numi „Balade”, iar singurul featuring va reprezenta o piesă mai veche, pe care am cântat-o împreună cu Nico”, a mai dezvăluit artistul.