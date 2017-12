Etapă bună pentru CSU Neptun

10:34:23 / 25 Februarie 2015

ptr. nr. 1

Daca Craciun le lăsa şi ar fi plecat de la echipa, atunci Neptun nu ar fi avut nici 8 puncte. Craciun a făcut din rahat bici. A strans pana acum 16 puncte cu o echipa sensibil egala (ca valoari individuale) cu Muresul Tg.Mures. In plus, Neptun sta foarte bine in clasamentul locurilor 9-14, unde ocupa locul 10 sau 11 in momentul de faţă. Dacă esti cunostinta a jucatoarelor, probabil ca ele se plang de exigenta lui Craciun, insa daca n-ar fi fost exigent cu fetele Neptun era la acelaşi nivel cu Tg. Mures acum