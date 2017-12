Euro se menține sub 4,4 lei

Cursul de schimb anunţat de Banca Naţională a României (BNR) a variat nesemnificativ luni, ajungând la 4,3971 lei/euro. Cursul BNR a urcat astfel cu 0,13 bani (0,03%) faţă de nivelul de vineri, de 4,3958 lei/euro. Ieri după-amiază, euro era cotat pe piaţa interbancară la 4,3925 - 4,3930 lei, în coborâre uşoară faţă de nivelurile de 4,3941 - 4,3960 lei/euro înregistrate vineri după-amiază. Totuși, maximul a fost atins în prima parte a zilei, la 4,3995 lei/euro. Cel mai redus curs la care au fost efectuate transferuri, de 4,3930 lei/euro, a fost înregistrat spre finalul zilei. Pentru dolarul american, banca centrală a publicat luni un curs de 3,2374 lei/dolar, în urcare cu 0,69 bani, adică 0,21%. Francul elveţian este cotat de BNR la 3,6129 lei, faţă de 3,6124 lei vineri. Ratele medii ale dobânzilor practicate luni dimineaţă de băncile comerciale pentru depozitele atrase (ROBID) şi plasate (ROBOR) în lei pe termen de o zi au scăzut la 0,22% - 0,72% pe an, de la 0,33% - 0,83% pe an vineri. Dobânzile continuă să fie sub rata dobânzii de politică monetară a BNR, de 3,5% pe an, şi apropiate de dobânda practicată de banca centrală la facilitatea de depozit, de 0,5% pe an. Dobânda ROBOR pentru plasamente cu scadenţă la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile pentru creditele în lei acordate de bănci pe termen scurt şi mediu, a ajuns ieri dimineaţă la 2,4% pe an, faţă de 2,39% pe an vineri dimineaţă.