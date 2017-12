Evgheni Evtuşenko, Adam Michnik şi Matei Călinescu, la „Zile şi Nopţi de Literatură”

Evgheni Evtuşenko, Adam Michnik, Matei Călinescu, Emil Brumaru şi Horia-Roman Patapievici se numără printre participanţii la Festivalul „Zile şi Nopţi de Literatură” de anul acesta, organizat de Uniunea Scriitorilor din România (USR), între 8 şi 12 iunie, la Neptun şi Mangalia. Desfăşurat pînă acum în luna septembrie, evenimentul s-a mutat, la cea de-a VI-a ediţie, în iunie, şi va reuni 70 de scriitori, dintre care aproximativ jumătate români. Pe durata festivalului, se vor afla în România autori din ţări recent integrate în Uniunea Europeană (UE): Estonia (Doris Kareva), Letonia (Uldis Tirons), Lituania (Marius Ivaskevicius), Polonia (Adam Michnik), Slovacia (Samuel Abraham), Slovenia (Primoz Cucnik, Miljana Cunta), Bulgaria (Roumiana Stantcheva), dar şi din Belgia (Jan Mysjkin), Franţa (Mircea Iorgulescu), Italia (Marco Cugno), Luxemburg (Jean Portante), Marea Britanie (William Roberts, George Szirtes) etc. Din Statele Unite ale Americii vor sosi la Neptun Matei Călinescu, Carmen Firan, Richard Jackson, Adrian Sângeorzan, Leonard Schwartz, Adam J. Sorkin. Printre scriitorii români participanţi se numără Emil Brumaru, Denisa Comănescu, Bogdan Ghiu, Ioana Ieronim, Mircea Mihăieş, Dan C. Mihăilescu, Horia-Roman Patapievici, Dan Sociu şi Claudia Komartin.

Un nume de marcă este poetul rus Evgheni Evtuşenko. Acesta a mai fost în România, vara trecută, cînd a lansat o antologie de poeme, „Mierea târzie”, şi a prezentat un spectacol de poezie la Teatrul Naţional din Bucureşti. Preşedintele Traian Băsescu l-a decorat atunci cu Meritul Cultural în grad de Comandor, pentru „talentul său remarcabil”. Cel mai cunoscut poet rus al generaţiei post-staliniste, Evtuşenko, în vîrstă de 74 de ani, este autorul a peste 50 de volume de poezie şi proză, care au fost traduse în 72 de limbi.

Festivalul „Zile şi Nopţi de Literatură” va cuprinde lecturi de poezie şi un colocviu cu tema „Aşteptările europene faţă de literatura ţărilor recent aderate la Uniunea Europeană”. În cele două zile de desfăşurare a colocviului, pe 9 şi 11 iunie, vor fi susţinute 18 comunicări, inclusiv de către Magda Cârneci („Privirea balcanică: între mizerabilism şi grija pentru suflet”), Vitalie Ciobanu („Europa în călimară sau despre tabloul din casa bunicii”), Jan Mysjkin („Why Romanians should write Chinese”) şi Alexandru Muşina („Ce să scrii pentru peştele din acvariu”). Pe data de 11 iunie, la Casa de Cultură din Mangalia vor fi decernate premiile, mai multe decît în anii trecuţi. Este vorba despre Marele Premiu Ovidius pentru o personalitate literară de notorietate, Premiul Festivalului pentru contribuţia la extinderea frontierelor literare, două premii pentru traducerea literaturii române şi un premiu pentru editarea şi promovarea literaturii române în lume. La precedentele ediţii, Premiul Ovidius a fost cîştigat de scriitorii Jorge Semprun, Antonio Lobo Antunes, Amos Oz, Mario Vargas Llosa şi Andrei Codrescu.

Festivalul "Zile şi Nopţi de Literatură" este organizat de USR, în parteneriat cu Ministerul Culturii şi Cultelor, Institutul Cultural Român şi Primăria Mangalia.