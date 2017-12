Exodul tinerilor pune presiune asupra finanţelor publice ale ţării

22:07:23 / 18 Ianuarie 2014

asta e o mare problema

cei maturi au familiile in tara. pentru ei trimit bani in tara. tara are de castigat. la tineri nu mai e la fel. tinerii cheltuie mare parte din bani in tara unde muncesc. de multe ori isi fac familii acolo. in cazul lor banii castigati raman in tara unde locuiesc. romania pierde.