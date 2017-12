Exporturi-record pentru România, în noiembrie

Ministrul Economiei, Constantin Niță, a făcut, ieri, un bilanț la încheierea mandatului, anunțând pentru luna noiembrie exporturi-record de 4,9 milioane euro, cu previziunea de încheiere a anului 2014 cu un volum de vânzări pe piețele externe de peste 50 miliarde euro. „Cred că am reușit să pun baze solide în minister, atât ca programe de investiții, cât și în ceea ce privește cadrul legislativ. Am înregistrat un record la exporturi, în noiembrie, de 4,9 milioane de euro. Sunt convins că volumul exporturilor va depăși anul acesta 50 de miliarde de euro. Am realizat proiectul de înființare a Institutului Român de Comerț Exterior, pe baza căruia se vor relua proiectele de creare a unor centre de promovare pentru comerț exterior, proiecte care sunt deja în lucru. Trebuie să avem o activitate mult mai agresivă în proiectele de promovare externă. Acum avem o pondere de 60% în exporturile cu țările din UE și restul cu țările non-UE. Vrem să creștem ponderea exporturilor pe piețele non-UE”, a spus Niță, care a precizat că a discutat această strategie cu succesorul său desemnat la portofoliul Economiei, Mihai Tudose. Niță a precizat că în mandatul său a fost finalizată și strategia de industrializare. „Ceea ce avem în momentul de față ca industrie necesită o retehnologizare puternică”, a subliniat Constantin Niță. Acesta a mai spus că situația combinatului Oltchim este bună, cu o cifră de afaceri de 16 milioane de euro lunar, în 2014, față de 5 milioane euro în 2013. „Oltchim a avut un profit operațional de un milion de euro. În condițiile în care nu vine niciun investitor, sunt soluții de transformare a datoriilor Oltchim în acțiuni ale Statului. Nu se pune problema ca această companie să fie dată la fier vechi, să fie falimentată. În ceea ce privește Cuprumin, este în lucru un proiect de înființare a unei Companii Naționale de Cupru, care să includă Cuprumin, Moldomin și Minvest Deva. Am încercat să stimulez programul „Prima Mașină“, am încercat să mișcăm industria aeronautică, mai avem probleme la Romaero și Avioane Craiova. Activitatea acestora nu acoperă pierderile pe care le-au acumulat”, a explicat Niță, precizând că acestea sunt lucrurile pe care a încercat să le rezolve în cele 10 luni de mandat la ME. Fostul ministru a precizat, de asemenea, că este aproape finalizat proiectul de lege a industriei de apărare și consideră că „există posibilitatea ca industria de apărare să producă echipamente care sunt cerute de piața internațională”. „Volumul total al contractelor încheiate de industria de apărare a fost de 252 milioane dolari, din care 91 milioane dolari au fost livrări la 1 decembrie 2014”, a mai spus Niță. Acesta nu a explicat cauzele remanierii sale. „Nu aș putea să vă spun din ce cauză plec. Explicația v-o poate da primul-ministru. Eu sunt om politic. Fiind parlamentar și politician de o lungă perioadă, am acceptat aceste luări de decizie”, a arătat Niță.