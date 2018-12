Expoziție caritabilă și workshop-uri caritabile pentru copii, la Tomis Mall

Pe 15 și 16 decembrie 2018, în campania Mână cu Mână, este organizat la Tomis Mall (etaj 3, Biblioteca Colorată), între orele 15:00 și 20:00, un eveniment caritabil ce are drept scop strângerea de fonduri pentru activități ale copiilor din centre de plasament. Evenimentul “Magie de iarnă pentru copii” are două componente: o expoziție caritabilă cu obiecte handmade realizate de copiii din centre de plasament, alături de voluntari și educatori, dar și o serie de workshop-uri creative la care sunt invitați să participe orice copii care pot veni la Tomis Mall cu familia.

"Spiritul Sărbătorilor de iarnă se simte toată luna decembrie, dar de ce să limităm această bucurie? Iarna continuă în ianuarie și februarie și la fel ar trebui să se întâmple și cu bucuria! Să fim darnici în decembrie pentru a prelungi bucuria copiilor din centre de plasament în ianuarie și februarie! Organizăm cu ocazia Crăciunului o expoziție caritabilă unde vom expune decorațiuni handmade create cu mult drag și entuziasm de copii din centre de plasament, educatori și voluntari. În paralel, vă invităm să înscrieți copiii la workshop-urile pe care le realizăm cu specialiști și voluntari Mână cu Mână", explică inițiatorii campaniei.

În decembrie, copiii din centrele de plasament primesc mai multă atenție, însă în ianuarie și februarie copiii pot simți mai puternic sentimentul de abandon. Alegând decorațiuni handmade și făcând donații în campania Mână cu Mână, li se oferă în mod direct acestor copii acces la magia iernii în ianuarie - februarie 2019! "Să le arătăm copiilor din centre de plasament că ne pasă de ei și după Crăciun", este îndemnul Mână cu Mână.

Obiectivul principal: strângerea de bani pentru a organiza două excursii la munte pentru cel puțin 20 de copii. De asemenea, se dorește ca unii copii cu rezultate bune la învățătură să aibă parte de o excursie în București, inclusiv la Muzeul Grigore Antipa și la spectacolul Disney on Ice! În plus, în limita fondurilor disponibile, cât mai mulți copii vor merge la patinoar in Constanța, dar și la alte activități, cu accent pe socializare, divertisment, educație și sport.

În același timp cu Expoziția Caritabilă de Crăciun organizată de Mână cu Mână, prin prisma căreia se strâng bani pentru activități de iarnă ale copiilor din centre de plasament în ianuarie și februarie, există pentru familiile cu copii o invitație în plus: workshop-uri caritabile, activități pentru copii de orice vârstă (ideal peste 5 ani, cei sub 5 ani putând participa doar alături de un părinte). Prețul activității: o donație de o valoare recomandată, în funcție de activitate. Copiii pot fi înscriși online, prin mesaj privat către Mână cu Mână pe Facebook sau la adresa razvan.iancu@copiicuviitor.ro. Se pot înscrie inclusiv grupuri de elevi. Workshop-urile sunt desfășurate cu participarea voluntarilor Mână cu Mână și cu participarea specială a brandurilor Mama Coase / Giukaria - Ateliere de croitorie pentru copii, Ora de Ceramică, Atelierul Magic și Scarlet Oak Learning Centre, toate consacrate în oferirea de ateliere pentru copii.

Copiii participanți la workshop-uri primesc gustări de la partenerii evenimentului - RUMEN (pizza) și Sano Vita (rondele de orez / grâu glazurate). Donațiile se primesc la eveniment sau online, cu cardul, pe www.manacumana.ro, acolo unde este expus și programul complet al workshop-urilor pentru copii. "Va invităm să înscrieți copiii și astfel să câștigați de două ori: pe de o parte, copiii vor avea parte de activități foarte plăcute și gustări variate, pe de altă parte veți avea șansa de a face o faptă bună ce va aduce bucurie copiilor din centre de plasament", mai spun organizatorii.

Mână cu Mână este o inițiativă pentru copiii din centre de plasament sub egida Copii cu Viitor, o campanie desfășurată de Asociația United Hands România, Fundația Refresh și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.

Programul workshop-urilor (disponibil si pe www.copiicuviitor.ro):

Sâmbătă, 15 decembrie 2018:

"Activitati creative pentru copii - lucru manual" - cu voluntarii Mână cu Mână

Sesiunea 1: între 15:00 - 16:00 - donație minimă recomandată 50 lei (include costul materialelor)

+ gratuit gustări oferite de RUMEN (pizza) și Sano Vita (rondele de orez/grâu glazurate)

Sesiunea 2: între 16:00 - 17:00 - donație minimă recomandată 50 lei (include costul materialelor)

+ gratuit gustări oferite de RUMEN (pizza) și Sano Vita (rondele de orez/grâu glazurate)

"Atelier Modelaj în lut" - cu Ora de Ceramică & voluntarii Mână cu Mână

Sesiunea 1: între 17:00 - 18:00 - donație minimă recomandată 50 lei (include costul materialelor)

+ gratuit gustări oferite de RUMEN (pizza) și Sano Vita (rondele de orez/grâu glazurate)

Sesiunea 2: între 18:00 - 19:00 - donație minimă recomandată 50 lei (include costul materialelor)

+ gratuit gustări oferite de RUMEN (pizza) și Sano Vita (rondele de orez/grâu glazurate)

Duminică, 16 decembrie:

"Atelier Globuri 3D, coronițe de Crăciun și o surpriză" – cu Atelierul Magic & voluntarii Mână cu Mână

Sesiunea 1: între 15:00 - 16:00 - donatie minima recomandata 50 lei (include costul materialelor)

+ gratuit gustări oferite de RUMEN (pizza) și Sano Vita (rondele de orez/grâu glazurate)

Sesiunea 2: între 16:00 - 17:00 - donație minimă recomandată 50 lei (include costul materialelor)

+ gratuit gustări oferite de RUMEN (pizza) și Sano Vita (rondele de orez/grâu glazurate)

"Atelier Decorațiuni de Crăciun" - cu Mama Coase / Giukaria - Ateliere de croitorie pentru copii & voluntarii Mână cu Mână

Sesiunea 1: între 16:00 - 17:30 - donație minimă recomandată 50 lei (include costul materialelor)

+ gratuit gustări oferite de RUMEN (pizza) și Sano Vita (rondele de orez/grâu glazurate)

Sesiunea 2: între 17:30 - 19:00 - donație minimă recomandată 50 lei (include costul materialelor)

+ gratuit gustări oferite de RUMEN (pizza) și Sano Vita (rondele de orez/grâu glazurate)

"Atelier creativ pentru copii" – cu Scarlet Oak Learning Centre & voluntarii Mână cu Mână

Sesiunea 1: între 18:00 - 19:00 - donatie minima recomandata 50 lei (include costul materialelor)

+ gratuit gustări oferite de RUMEN (pizza) și Sano Vita (rondele de orez/grâu glazurate)

Sesiunea 2: între 19:00 - 20:00 - donație minimă recomandată 50 lei (include costul materialelor)

+ gratuit gustări oferite de RUMEN (pizza) și Sano Vita (rondele de orez/grâu glazurate)