”Fabrici” de asistenți medicali, pericol public! Cine le oprește?

08:29:11 / 19 Octombrie 2015

comunisti

comunisti mizeri, stiti ce salariu castiga un asistent?stiti ce treburi murdare trebuie sa faca?de ce credeti ca occidentul are nevoie de asistente?inveti atata carte ca sa mirosi urina?fecale?sa culegi secretii?sa fii un sclav in societate?ce statut social are un asistent?meseria de asistent nu e cariera!toata lumea are dreptul la educatie!vreti o tara de analfabeti!sa invete scoala,chiar daca nu practica aceasta meserie mizera dar au cultura,nu pot fi prostiti de nomenclaturisti scoliti la scoli pilot! mizerii umane,lasati tinerii sa faca scoala,comunisti imputiti,vreti scoli doar pt copiii vostri,jafuri umane!