Familia ostaticului american ucis în Yemen critică operaţiunea de eliberare eşuată

Mama vitregă a ostaticului american Luke Somers, ucis sâmbătă de răpitorii săi în Yemen, într-o operaţiune eşuată a forţelor speciale americane, a criticat folosirea forţei pentru eliberarea acestuia, potrivit declaraţiilor publicate luni de cotidianul britanic The Times, relatează AFP. "Nu am fost anunţaţi în legătură cu această situaţie", a declarat, pentru cotidianul britanic, Penny Bearman, mama vitregă a ostaticului american. Ea a adăugat că tatăl lui Luke Somers este "extrem de supărat, întrucât, dacă nu ar fi avut loc operaţiunea de eliberare, fiul său ar fost în viaţă". "Suntem convinşi că Luke ar fi susţinut discuţiile (pentru obţinerea eliberării), mai degrabă decât folosirea forţei", a declarat Penny Bearman, pentru cotidianul The Times. Fotojurnalistul Luke Somers, în vârstă de 33 de ani, răpit în septembrie 2013 la Sanaa, şi Pierre Korkie, profesor sud-african, ostatic din mai 2013, au sfost "asasinaţi de teroriştii din AQPA (organizaţia Al-Qaida în Peninsula Arabă) într-o operaţiune lansată sâmbătă de forţele speciale americane în Yemen, a anunţat secretarul american al Apărării, Chuck Hagel. Preşedintele american Barack Obama a confirmat ulterior că "a autorizat operaţiunea de salvare (...) în colaborare cu Guvernul yemenit" în urma "informaţiilor care arătau că viaţa lui Luke este în pericol". La rândul lor, autorităţile yemenite susţin că răpitorii "au deschis focul asupra celor doi ostatici" după ce "au refuzat să se predea", potrivit Comisiei de Securitate din Sanaa. Zece presupuşi combatanţi ai Al-Qaida au fost ucişi, iar patru membri ai forţelor antiteroriste yemenite au fost răniţi în această operaţiune, a anunţat Guvernul din Sanaa.