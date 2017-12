Fără circ, PDL-ul e pustiu

Sâmbătă, sala mare a Casei de Cultură a Sindicatelor s-a transformat pentru câteva ore într-o adevărată fortăreaţă. Motivul? Pedeliştii constănţeni îşi alegeau conducerea Organizaţiei Municipale. Considerându-se o „ameninţare” pentru celelalte partide politice, chiar dacă ultimele scoruri electorale de până în 10 procente nu îi recomandă, pedeliştii s-au gândit că nu ar fi rău ca lucrările şedinţei să fie păzite de o „haită” de bodyguarzi. Sau poate că paza nu era pentru cei din exterior care le-ar fi putut strica alegerile, ci pentru propriii membri de partid, dacă ne gândim la ultimele alegeri, unde s-a lăsat cu scandal. Din fericire pentru bodyguarzi, alegerile s-au desfăşurat destul de calm, până la un moment dat, când s-au anunţat rezultatele pentru preşedintele organizaţiei. Specialişti în crearea de circ, pedeliştii nu s-au abţinut nici de această dată, deşi ordinele de la conducerea centrală erau destul de clare, câştigătorul trebuie să fie Maria Stavrositu. De fapt, circul portocaliu a început din momentul în care deputatul PDL Constantin Chirilă a fost forţat de conducerea centrală să se retragă din cursa pentru preşedinţia organizaţiei municipale. A fost momentul în care fiecare dintre ceilalţi candidaţi a declarat deschis războiul, fiecare încercând să atragă electoratul lui Chirilă de partea lui. Revenind la alegerile de sâmbătă, cel mai penibil moment a fost când dezinformatorii partidului au împrăştiat vestea că învingător ar fi fost Florian Constantin. În acel moment, celălalt candidat, deputatul Maria Stavrositu a început să spună în stânga şi-n dreapta că a fost furată, pentru că nu i-a spus nimeni că trebuia să îşi pună şi ea semnătura pe buletinele de vot. Supărată că nici de această dată nu a fost respectată recomandarea lui Boc, Stavrositu a spus că va contesta rezultatul alegerilor. Supărarea ei nu a ţinut decât câteva minute, pentru că rezultatul oficial al comisiei de numărare a voturilor a declarat-o pe ea câştigătoare cu 155 de voturi, în timp ce contracandidatul Florian Constantin a obţinut 123 de voturi. „Iniţial am crezut că am fost furată, dar pe urmă, după aflarea rezultatului, m-am liniştit”, a declarat Maria Stavrositu. A fost momentul în care toată lumea şi-a pus întrebarea dacă Maria Stavrositu este cu adevărat câştigătoare, pentru că nimeni nu ştia dacă învingătorul trebuia să aibă jumătate plus unu din voturile valabil exprimate, sau jumătate plus unu din voturile celor prezenţi în sală. Şi cum nimeni nu ştia unde să găsească în statut articolul care să lămurească situaţia s-a decis ca învingătoare să fie Maria Stavrositu. „Eu zic să lăsăm rezultatul aşa, şi dacă se face contestaţie să stabilească Comisia de Statut, Etică şi Litigii”, a declarat unul dintre organizatori. Pentru celelalte funcţii ale Biroului Permanent Municipal s-a decis organizarea unei noi runde de alegeri, având în vedere că nu mai exista în sală numărul minim necesar de delegaţi.