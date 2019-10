Farul a primit primele goluri acasă, dar rămâne invincibilă în faţa propriilor suporteri

Victoria înregistrată de FC Farul Constanţa în etapa a 12-a a Ligii a 2-a la fotbal, 3-2 (V. Lică 21, 61, I. Stoica 35 / Al. Pop 5, 56) cu Universitatea Cluj, miercuri, pe teren propriu, l-a mulţumit pe antrenorul Ianis Zicu. Acest succes îi permite formaţiei constănţene să ocupe locul 8 în clasament, cu 18 puncte şi golaveraj 18-10, Farul fiind la două puncte distanţă de podium.

„Este o victorie importantă. Am demonstrat că atunci când avem atitudine și suntem preocupați să facem lucrurile pe care le pregătim zi de zi, fotbalul te răsplătește și reușeşti să obții victorie, chiar dacă începem cu o greșeală. Acestea pot să apară, dar este important felul în care reacționezi după astfel de momente. Dacă echipa are preocuparea de a juca, nu am niciun fel de emoție când întâlnim orice adversar din liga a doua. Am reușit să marcăm trei goluri, am primit două, am obținut trei puncte și nu am pierdut acasă în avest sezon. Lucrurile bune se văd și trebuie să-i apreciem pe acești băieți, care muncesc zi de zi, se antrenează așa cum trebuie și chiar încearcă să facă tot ceea ce pot ei. Și cred că o fac destul de bine. A fost o partidă spectaculoasă. Cred eu că rezultatul este just ţinând cont de felul în care ne-am prezentat. Este important ca fazele fixe să fie tratate cu seriozitate, sunt momente decisive, băieții respectă ceea ce care le lucrăm la antrenamente și se vede acest aspect. După o astfel de victorie, emoțiile lor sunt unice și trebuie să le trăiască la maximum. Ca și antrenor, emoțiile sunt diferite și am încercat să le spun cât de important este să fii fotbalist și să te bucuri de aceste clipe. Sunt meciuri dificile toate. Important este să ne antrenăm cum trebuie, să încercăm să jucăm de fiecare dată. Este important să vedem oamenii alături şi în momentele dificile, pentru că în sport apar şi astfel de momente”, a declarat Ianis Zicu, antrenorul Farului, la conferinţa de presă.

