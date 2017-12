Fată accidentată mortal, pe trotuar, de o maşină condusă de un bărbat beat şi fără permis

O fată de 14 ani din localitatea Ghimbav, judeţul Braşov, a murit după ce a fost lovită de o maşină scăpată de sub control şi ajunsă pe trotuarul pe care mergea adolescenta, poliţiştii constatând că şoferul, rănit la rândul său, consumase alcool şi nu avea permis de conducere. Potrivit unui comunicat de presă transmis, astăzi, de Poliţia Judeţeană Braşov, accidentul s-a produs, aseară, pe strada Calea Făgăraşului din Ghimbav, după ce un bărbat de 43 de ani din Codlea a pierdut controlul asupra autoturismului pe care îl conducea. Astfel, maşina a ieşit de pe şosea şi a ajuns pe trotuarul din dreapta, unde a accidentat mortal o fată de 14 ani. Ulterior, autoturismul a lovit un stâlp. Şoferul a fost rănit şi transportat la Spitalul Judeţean Braşov, unde a rămas internat, iar poliţiştii au constatat că acesta nu avea permis de conducere, iar rezultatul în urma testării cu aparatul alcooltest a fost de 0,74 miligrame/litru alcool pur în aerul expirat. De asemenea, bărbatului i s-au recoltat, la spital, probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. În acest caz, cercetările sunt continuate de poliţiştii rutieri, sub coordonarea procurorului de caz, pentru ucidere din culpă, conducerea unui autovehicul fără permis de conducere şi conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului, cu suspectul în stare de libertate, ţinându-se cont de starea sa de sănătate, arată sursa citată.

foto: ISU Brașov