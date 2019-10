FC Farul - U. Cluj, duel de tradiţie în fotbalul românesc

În etapa a 12-a a Ligii a 2-a la fotbal, FC Farul Constanţa va juca miercuri, 16 octombrie, de la ora 15.00, pe teren propriu, cu Universitatea Cluj. O partidă în care jucătorii antrenaţi de Ianis Zicu şi Daniel Florea nu au voie să facă paşi greşiţi, orice punct pierdut pe teren propriu cântărind greu în economia clasamentului.

„Un meci frumos. Se întâlnesc două echipe de tradiţie ale fotbalului românesc. Sper ca noi să câştigăm, iar spectatorii să plece fericiţi acasă. Sper să fie o partidă frumoasă. Trebuie să fim mult mai determinaţi, să avem o mai mare încredere. Nu trebuie să ne pierdem în niciun moment concentrarea. După un început mai slab, Universitatea Cluj, o echipă cu jucători experimentaţi, are acum o serie pozitivă. Sunt importante toate punctele. Important este ca noi să învingem” - Ianis Zicu, antrenor FC Farul.

„Un meci foarte greu. Universitatea are un lot destul de bun, dar noi am avut rezultate foarte bune acasă până acum. Pentru mine va fi o partidă specială, pentru că am evoluat la Cluj” - Denis Hordouan.

Programul celorlalte meciuri ale etapei - miercuri, 16 octombrie, ora 15.00: CS Mioveni - Sportul Snagov

Pandurii Târgu Jiu - Ripensia Timişoara

Daco-Getica Bucureşti - FK Csikszereda

Concordia Chiajna - Dunărea Călăraşi

ASU Politehnica Timişoara - Metaloglobus Bucureşti

CSM Reşiţa - SCM Gloria Buzău

Viitorul Pandurii Tg. Jiu - Campionii FC Argeş

miercuri, 16 octombrie, ora 16.00: Rapid Bucureşti - Petrolul Ploieşti (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport)

miercuri, 16 octombrie, ora 19.30: Turris Oltul Turnu Măgurele - UTA Arad (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport)

Clasament Liga a 2-a: 1. Turnu Măgurele 25p (golaveraj: 22-7), 2. Mioveni 23p (19-5), 3. UTA 19p (26-5), 4. Buzău 19p (19-9), 5. Metaloglobus 18p (16-11), 6. Petrolul 18p (11-10), 7. Rapid 17p (13-9), 8. Viitorul Pandurii 17p (16-14), 9. FC Argeş 16p (13-13), 10. FC FARUL 15p (8-8), 11. Chiajna 13p (9-12), 12. ASU Poli 12p (10-6), 13. U. Cluj 12p (13-10), 14. Călărași 12p (13-15), 15. Reșița 12p (12-16), 16. Ripensia 12p (12-19), 17. Csikszereda 10p (10-15), 18. Daco-Getica 6p (6-25), 19. Pandurii 6p (7-22), 20. Snagov 2p (4-28).