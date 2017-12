FC Farul a făcut pasul în play-off

Primul meci al lui Ilie Stan pe banca tehnică a formației FC Farul Constanța în fața propriilor suporteri a adus o victorie categorică, scor 4-1 (Pătulea 19, 80, 88, Vezan 62 / C. Cristea 69), în fața celor de la ACS Berceni, miercuri, în etapa a 24-a a Ligii a 2-a. Succesul a însemnat și calificarea din punct de vedere matematic în play-off, constănțenii continuând astfel lupta pentru îndeplinirea obiectivului, promovarea în prima ligă. După un început echilibrat, cu ocazii la ambele porți, gazdele au deschis scorul prin Pătulea, care a finalizat din fața porții în urma unei pase excelente primite de la C. Neagu. După doar trei minute, oaspeții au primit ușor o lovitură de pedeapsă, în urma unei intervenții neglijente a lui Vezan, dar Fîșie a executat slab și Negrilă a parat. Prima repriză s-a încheiat cu o ratare uriașă a lui C. Neagu, care a trimis pe lângă poartă din mijlocul careului.

La cinci minute de la reluare, Fl. Popa și Cioranu s-au dat cap în cap și au avut nevoie de îngrijiri medicale, fundașul constănțean fiind cusut chiar în ambulanță, care a venit până la marginea terenului. Apoi, ACS Berceni a fost aproape de egalare în două rânduri, prin C. Cristea, dar golul a venit în poarta oaspeților, Vezan șutând de la 18 metri în stânga portarului advers. Mai mult, golgheterul S. Chițu a avut ocazia de a închide jocul, în min. 69, însă a fost blocat de Manciu, după ce scăpase singur spre poartă. Contrar cursului jocului, C. Cristea a redus din handicap, reluând din 6 metri la capătul unei faze de atac a oaspeților. Pătulea a refăcut rapid diferența de două goluri, marcând cu un șut superb la colțul lung, după care emoțiile s-au risipit definitiv în min. 88, când același Pătulea a împins mingea în poarta goală, după o acțiune a lui V. Munteanu pe partea dreaptă.

Au evoluat echipele - FC Farul (antrenor Ilie Stan): Negrilă - Băjan, D. Bratu, Fl. Popa (50 Ad. Ionescu), Zugravu - V. Munteanu, Vezan (79 Vlăescu), Fl. Pătraşcu, Tigoianu (44 S. Chițu) - C. Neagu, Pătulea; ACS Berceni (antrenor Marian Rada): Manciu - E. Nicu, Fîşie, Cioranu (50 A. Pătrașcu), C. Mihai - Al. Lazăr, Pădureţu - Paulinho (65 Ettien), M. Ion, L. Dobre (59 C. Cristea) - M. Neagu. Cartonașe galbene: Ad. Ionescu / E. Nicu. Au arbitrat: Bogdan Anghelinei (Galați) - Daniel Vlase (Slobozia) și Florin Vișan (Galați).

„Îmi felicit echipa pentru atitudine, dar încă nu sunt mulțumit de joc. O să mai lucrăm la finalizare, pentru că ratăm incredibil de mult. Puteam fi egalați pe un moment de neatenție, dar chiar și dacă s-ar fi întâmplat, aveam forța să revenim. Și jucătorii sunt mulțumiți că ne-am calificat în play-off și vrem să aducem cât mai multe puncte în cele două etape rămase din sezonul regulat”, a spus antrenorul principal al Farului, Ilie Stan.

Celelalte rezultate ale etapei - Academia Clinceni - Bucovina Pojorâta 5-1, CS Balotești - Gloria Buzău 1-1, Ceahlăul Piatra Neamț - Oțelul Galați 3-0, Dunărea Călărași - Dacia Unirea Brăila 1-0. Meciul Rapid București - SC Bacău se dispută joi, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1). Rapid CFR Suceava a stat.

Clasament: 1. Călăraşi 48p (golaveraj: 46-11), 2. Rapid 47p (34-8), 3. Brăila 41p (28-18), 4. Clinceni 39p (40-22), 5. FC FARUL 38p (42-29), 6. SC Bacău 35p (27-23), 7. Berceni 30p (29-34), 8. Buzău 28p (22-37), 9. Suceava 25p (20-28), 10. Baloteşti 23p (21-28), 11. Pojorîta 16p (27-47), 12. Ceahlăul 14p (14-37), 13. Oţelul 12p (12-40).

