FC Farul a încheiat sezonul regulat cu o victorie

Candidată la promovarea în prima ligă, FC Farul a încheiat sezonul regulat din Seria I a Ligii a 2-a pe locul 4, după ce a obţinut sâmbătă un nou succes, al patrulea consecutiv, scor 2-0, în disputa cu Gloria Buzău, de pe teren propriu, din etapa a 26-a. Constănţenii au controlat partida încă din start şi au deschis scorul în min. 18, când Pătulea l-a servit perfect pe S. Chiţu, iar veteranul formaţiei de pe litoral a trimis pe lângă portarul advers. Diferenţa s-a mărit în min. 30, când acelaşi Pătulea a pasat perfect pentru C. Neagu, care a împins mingea în plasă. După pauză, elevi lui Ilie Stan s-au relaxat, iar oaspeţii şi-au creat câteva mari ocazii de a marca, însă Negrilă a parat extraordinar în trei rânduri şi a fost salvat de bară la şutul lui Bobe. “Sunt mulţumit că am legat patru victorii, dar nu şi de jocul echipei, mai ales în repriza secundă. Ştiu ce sacrificii fac jucătorii şi nu înţeleg de ce nu pot rămâne concentraţi din primul până în ultimul minut. Aşa vrem noi să ne batem la promovare? Am mare încredere, ştiu că pot mai mult şi sper ca atitudinea lor să se schimbe până la primul meci din play-off”, a spus antrenorul principal al Farului, Ilie Stan.

Au evoluat echipele - FC Farul (antrenor Ilie Stan): Negrilă - Băjan, Fl. Popa, D. Bratu, Zugravu (46 Vlăescu) - V. Munteanu, Vezan (81 C. Milea), Fl. Pătraşcu, C. Neagu (46 Murgoci) - Pătulea, S. Chiţu; Gloria (antrenor Ioan Viorel): Preda - A. Iordache (71 Bobe), Vîrtej, Agache, G. Ghiţă - Cl. Dumitrescu , Dedu, Danciu, Koprindzhiyski (46 G. Marcu) - N. Popescu (53 Burlacu), Răduca. Au arbitrat: Iulian Dima (Bucureşti) - Ionuţ Babdac (Alexandria) şi Adrian Ionescu (Târgovişte). Cartonaşe galbene: Zugravu, S. Chiţu / Preda.

Celelalte rezultate ale etapei: Rapid Bucureşti - ACS Berceni 1-1, Ceahlăul Piatra Neamţ - CS Baloteşti 0-1, Academica Clinceni - SC Bacău 0-0, Dunărea 2005 Călăraşi - Rapid CFR Suceava 3-1, Dacia Unirea Brăila - ACS Bucovina Pojorâta 2-0. Oţelul Galaţi a stat.

Clasamentul final al sezonului regulat: 1. Rapid 54p (golaveraj: 43-10), 2. Călăraşi 52p (50-13), 3. Brăila 44p (30-19), 4. FC FARUL 44p (46-30), 5. Clinceni 43p (45-23), 6. SC Bacău 36p (28-28), 7. Berceni 34p (32-35), 8. Buzău 31p (23-39), 9. Baloteşti 26p (23-30), 10. Suceava 25p (22-36), 11. Pojorâta 17p (29-51), 12. Ceahlăul 14p (14-40), 13. Oţelul 12p (12-43).

START ÎN PLAY-OFF LA BRĂILA

Înainte de play-off, din clasament se exclud rezultate obţinute în meciurile cu Oţelul Galaţi şi se înjumătăţesc punctele rămase. Drept urmare, ierarhia înaintea celei de-a doua faze a sezonului este următoarea: 1. Rapid 25p, 2. Călăraşi 23p, 3. Brăila 21p, 4. FC Farul 19p, 5. Clinceni 19p, 6. SC Bacău 15p. În aceste condiţii, FC Farul va avea următorul program: etapa I, 9 aprilie: cu Dacia Unirea Brăila (în deplasare); etapa II, 16 aprilie, cu Dunărea Călăraşi (acasă); etapa III, 23 aprilie: cu Rapid Bucureşti (d); etapa IV, 30 aprilie: cu Academica Clinceni (a); etapa V, 7 mai: cu SC Bacău (d); etapa VI, 10/11 mai: cu SC Bacău (a); etapa VII, 14 mai: cu Academica Clinceni (d); etapa VIII, 21 mai: cu Rapid Bucureşti (a); etapa IX, 28 mai: cu Dunărea Călăraşi (d); etapa X, 4 iunie: cu Dacia Unirea Brăila (a).

Citeşte şi:

FC Farul, în faa celui de-al patrulea succes consecutiv

FC Farul şi-a depus dosarul de licenţiere

Doi jucători noi sub comanda lui Ilie Stan

FC Farul vrea întăriri pentru play-off