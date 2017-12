FC Farul a „spart gheaţa” în deplasare

Aflată în lupta pentru promovare, FC Farul Constanța a reușit, sâmbătă, primul succes în deplasare din actuala ediţie a Ligii a 2-a la fotbal, impunându-se în fieful celor de la SC Bacău, cu scorul de 3-2 (Corcoveanu 3, S. Chițu 22, 83 / Vraciu 45, A. Pavel 89), într-un meci din etapa a 9-a. Chiar dacă i-au lipsit trei titulari importanţi, Adrian Ionescu, suspendat, Adrian Pătulea şi Doru Bratu, accidentaţi, formaţia de pe litoral a făcut cel mai bun joc de pe teren străin în acest campionat. Constănţenii au deschis scorul extrem de rapid, în min. 3, prin Corcoveanu, care a reluat la vinclu din careu, după centrarea lui Nicorec. Diferenţa s-a mărit în min. 22, când S. Chiţu a luat pe cont propriu o acţiune pe partea dreaptă, a driblat doi adversari şi a înscris cu un şut la colţul scurt. Elevii lui Constantin Gache au avut şansa de a decide definitiv soarta jocului după o jumătate de oră, dar mingea trimisă de Nicorec a lovit transversala. În schimb, gazdele au reuşit să reducă din handicap până la pauză, Vraciu şutând din careu după o lovitură de colţ. Repriza secundă a fost mai echilibrată, chiar dacă gazdele au luat cu asalt poarta lui Gudea. Cu şapte minute înainte de final, S. Chiţu a profitat de o gafă a defensivei gazdelor, a driblat portarul şi a împins mingea în plasă. Moldovenii nu au renunţat la luptă şi, în min. 89, A. Pavel a readus suspansul, înscriind cu un şut din mijlocul careului. Un minut mai târziu, FC Farul a rămas în inferioritate numerică, Nicorec fiind eliminat pentru cumul de cartonaşe galbene. Finalul a fost dramatic, dar Gudea a reuşit să păstreze rezultatul neschimbat, intervenind salvator la lovitura de cap trimisă de Grumezescu.

„Am făcut un meci bun, chiar dacă nu l-am controlat de la cap la coadă și au avut și gazdele ocazii. Puteam închide partida încă din prima repriză, dar până la urmă contează că am luat cele trei puncte. Este important faptul că am legat două victorii, dar mai ales că am jucat ca o echipă matură și se vede o schimbare în bine față de startul campionatului”, a spus antrenorul principal al Farului, Constantin Gache.

Au evoluat pentru FC Farul: Gudea - Băjan, Șt. Rusu, Fl. Pătrașcu (90+1 S. Ilie), Barna - Milea - M. Ion (90 Suciu) Nicorec, Cristocea, Corcoveanu - S. Chițu.

Celelalte rezultate ale etapei: Gloria Buzău - ACS Berceni 0-2, Oțelul Galați - CS Balotești 0-0, Rapid CFR Suceava - Ceahlăul Piatra Neamț 3-0, Bucovina Pojorâta - Rapid București 2-1, Dunărea 2005 Călărași - Academica Clinceni 1-1. Dacia Unirea Brăila a stat.

Clasament: 1. Rapid 18p (golaveraj: 12-5), 2. Suceava 18p (13-9), 3. Brăila 16p (10-7), 4. Bacău 16p (9-7), 5. FC FARUL 14p (13-9), 6. Călărași 13p (8-4), 7. Clinceni 11p (13-9), 8. Berceni 11p (11-12), 9. Pojorâta 9p (12-13), 10. Balotești 8p (5-9), 11. Oțelul 7p (6-12), 12. Buzău 7p (8-15), 13. Ceahlăul 4p (3-12).

