FC Farul are o singură variantă la Slobozia

Miercuri, 14 octombrie, de la ora 15.00, pe stadionul „1 Mai” din Slobozia, se va disputa meciul dintre echipa locală Unirea (locul 8, 10 puncte şi golaveraj 8-6) şi FC Farul Constanţa (locul 14, 7 puncte şi golaveraj 7-7). Întâlnirea a fost amânată în urmă cu două săptămâni şi jumătate din cauza celor trei cazuri de Covid-19 din lotul Farului, iar acum restanţa din etapa a cincea a Ligii a 2-a este una foarte importantă pentru formaţia constănţeană, care a cam pierdut teren în lupta pentru poziţiile fruntaşe. Încă un rezultat nefavorabil pentru FC Farul ar îndepărta şi mai mult trupa lui Ianis Zicu de primele şase locuri, care asigură prezenţa în play-off, astfel că victoria este singura variantă luată în calcul de jucătorii constănţeni.

„Avem această restanță, un meci care nu s-a disputat din motivele știute. Am trecut peste ele, toți băieții sunt sănătoși. Am avut o perioadă de zece zile, pentru că s-a amânat și meciul de la Târgu Jiu, am avut timp să ne punem la punct cu pregătirea și cu tot ce ne trebuie și mergem la Slobozia să câștigăm pentru că avem nevoie mare de trei puncte, să revenim acolo, în față. Este un moment foarte important, pe care trebuie să-l gestionăm neapărat în favoarea noastră. Am avut trei meciuri în care nu am reușit să adunăm decât un punct. Ştim cu toții că nu am avut o perioadă foarte bună, dar suntem conștienți că trebuie să strângem rândurile și să adunăm victoriile, pentru că timpul trece, etapele se vor împuțina și ne va fi din ce în ce mai greu să prindem play-off-ul”, a spus căpitanul Farului, Paul Antoche.

„O deplasare foarte grea. Ținând cont de situația pe care o avem în clasament, suntem obligați să câștigăm. Pregătim acest meci cu maximă seriozitate și, cred eu, băieții trebuie să dea dovadă de profesionalism, de seriozitate și să conștientizeze momentul, pentru că nu ne permitem niciun pas greșit. Din păcate, în ultimele trei săptămâni, am avut o perioadă nefastă cu situația celor infectați cu COVID și nu am jucat în etapa respectivă. Apoi am jucat acasă, iar nu am jucat acum, așa că avem o lipsă de meciuri oficiale, dar trebuie să o transformăm în dorința de a juca și a ne bucura de moment pentru a obține victoria. Din punctul meu de vedere, Slobozia este favorită mâine, pentru că a arătat foarte bine în ultimele meciuri, are mai multe puncte decât noi în clasament și trebuie să fim pregătiți de o partidă foarte grea”, a declarat şi antrenorul principal al Farului, Ianis Zicu.