FC Farul caută gloria în faţa unor adversari anonimi

Chemat să reconstruiască echipa şi să se claseze în primele zece locuri ale Ligii I într-un sezon în care celelalte echipe româneşti au făcut investiţii impresionante, antrenorul Constantin Gache are o misiune aproape imposibilă. Faţă de campionatul trecut, Farul a pierdut jucători importanţi, Guriţă, Apostol, Moldovan şi Senin, în locul acestora fiind aduşi fotbalişti din ligile inferioare sau anonimi din campionatul portughez. În plus, programul de pregătire lasă de dorit, singurele meciuri cu adevărat importante avînd loc chiar în debutul cantonamentului de la Braşov, cînd atît “rechinii”, cît şi adversarii, nu erau puşi la punct fizic. Chiar şi aşa, după ce a învins cu 2-0 pe Oţelul Galaţi, constănţenii nu au fost în stare să înscrie măcar un gol la Cupa de Vară organizată în oraşul de sub Tîmpa, pierzînd cu 1-0 în faţa Unirii Urziceni şi remizînd, 0-0, cu gălăţenii. Doar forma bună a portarului Curcă i-a scăpat de primirea “lingurei de lemn”. În schimb, în cantonamentul de la Kremsmunster, din Austria, elevii lui Gache se distrează cu adversarii, dar nu pentru că ar fi într-o formă extraordinară, ci pentru că aceştia sînt extrem de slabi. Prima pe listă a fost echipa de amatori a campioanei Red Bull Salzburg, care evoluează în liga secundă austriacă, învinsă cu 3-1. Următorul adversar, greu de găsit şi pe site-ul oficial al Federaţiei Austriace de Fotbal, dar prezentat ca echipă de liga a treia, SK Badwinsbach, a fost spulberat cu 7-0. Doar o zi mai tîrziu, constănţenii s-au distrat cu o altă formaţie din liga a treia, dar germană, AS Wacker Burghausen, 6-3 (pentru Farul au marcat Mendy 7, Maxim 22-pen., Disney 56, Nae 62, 82, D. Florea 85), pe care au anunţat-o drept divizionară secundă. Aseară, Farul a avut în sfîrşit “onoarea” de a întîlni o echipă de primă ligă, ba chiar o participantă în cupele europene, Neftchi Baku. Vicecampioana Azerbaidjanului evoluează într-un campionat obscur şi va juca în primul tur preliminar al Cupei UEFA. Farul s-a impus cu 1-0, unicul gol fiind marcat Ştefan Ciobanu, în min. 68. Antrenorul Constantin Gache a început jocul în următoarea formulă: Vlas - Farmache, Barbu, Şchiopu, L. Florea - Todoran, Pătraşcu, Voiculeţ, Gaston - Nae, Nanu. În repriza secundă au mai evoluat Băcilă, L. Mihai II, Elio, Ciobanu, D. Florea şi Fl. Neaga. În min. 60, Dinu Todoran a părăsit terenul accidentat, având arcada spartă. Au fost menajaţi Otvoş (contuzie la genunchi) şi Gerlem, care a suferit o uşoară întindere.

Astăzi, de la ora 11.00, echipa pregătită de Constantin Gache se va întoarce la formaţii din eşaloanele secunde, urmînd să dea piept cu Notthingham Forest. Chiar dacă englezii au în palmares două Cupe ale Campionilor, în ultimii ani au decăzut, evoluînd în acest moment în liga a treia. Stagiul austriac se va încheia pentru Farul cu un joc îm compania celor de la Greuther Furth, din liga secundă germană. Constănţenii se vor întoarce apoi în ţară, unde vor disputa încă un joc amical, cea mai importantă verificare înaintea debutului campionatului, programat pe 28 iulie.