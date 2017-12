FC Farul, în Liga a IV-a?

08:35:03 / 23 Mai 2016

AVEM FOTBAL IN CONSTANTA

Bai nu mai fiti aerieni! Avem fotbal si de mare calitate chiar cum echipa asta de 2 lei nu a avut in toata istoria ei. Altii au avut in 3 ani si mai participa si in cupele europene! Sunteti voi frustrati, dar fotbal avem si chiar frumos in CONSTANTA! Pana la Academie ajungi in timp mai putin decat la stadionul ala in paragina de pe Primaverii. Ar fi un vis daca ar disparea aceasta echipa care se zbate de 200 de ani in liga a 2 a si care nu ofera nimic nimanui, decat scandaluri, frustrari si manipulari! Anul trecut ne prosteau cu abonamente , cu promovari cu revolutie, iar acum LIGA 4? Dar ce trecere spectaculoasa! Lasati pe Fratila sau altii sa ia Farul daca vreti echipa, nu mai va cacati pe voi ca-s interese politice sau alte rahaturi! Sa fie interese, sa fie orice, dar baremi aveti fotbal. Asa cu orgoliul asta prostesc nu veti mai avea echipa deloc! Dar de ce sa fie bine? Faceti ce ati facut de cand e in liga a 2 a si acum. Adica un rahat . Si va bateti joc de suporteri si de acest oras care nu merita sa fie pe stema acestei echipe care exista doar cu numele!