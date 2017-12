FC Farul, la al treilea succes consecutiv

FC Farul Constanța a obținut o victorie importantă în etapa a 25-a a Ligii a 2-a la fotbal, penultima din sezonul regulat, învingând, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 2-1, pe CS Balotești. Echipa antrenată de Ilie Stan a bifat astfel a treia victorie consecutivă grație golurilor marcate de Cosmin Neagu, în minutul 23, și Vlad Munteanu, în minutul 47. Pentru gazde a înscris Dedu, în minutul 50. Neagu a punctat la capătul unei acțiuni personale în care a driblat trei adversari și a șutat la colţul lung din marginea careului de 16 metri, iar Vlad Munteanu a fructificat pasa lui Sorin Chițu. În minutul 21, Adrian Pătulea a avut un gol anulat eronat pentru un fault în atac, iar în minutul 84 atacantul Farului a trimis mingea în bara transversală.

„A fost un meci greu, disputat pe un teren impracticabil. Victoria noastră este absolut meritată. Băieții s-au mișcat bine, am avut mai multe ocazii de gol și puteam câștiga la o diferență mai mare. Totul e bine când se termină cu bine. Le mulțumim și suporterilor care au fost alături de noi și ne-au încurajat pe toată durata partidei și îi așteptăm să ne susțină în continuare, pentru că urmează partide importante”, a declarat antrenorul secund al Farului, Ion Barbu.

Au evoluat pentru FC Farul: Negrilă - Băjan, D. Bratu, Fl. Pătraşcu, Zugravu (62 Murgoci) - V. Munteanu, Vezan (62 Vlăescu), Ad. Ionescu, C. Neagu - S. Chițu (80 C. Milea), Pătulea.

Alte rezultate - sâmbătă: ACS Berceni - Ceahlăul Piatra Neamț 2-0, Rapid CFR Suceava - Academica Clinceni 1-5, Bucovina Pojorâta - Dunărea Călărași 1-1.

Sâmbătă, de ora 19.00, este programat meciul Gloria Buzău - Dacia Unirea Brăila (în direct la Digi Sport 1), iar duminică, de la ora 18.00, partida Oțelul Galați - Rapid București (în direct la Digi Sport 1 și Dolce Sport 1). SC Bacău a stat.

Clasament: 1. Rapid 50p (golaveraj: 39-9), 2. Călăraşi 49p (47-12), 3. Clinceni 42p (45-23), 4. FC FARUL 41p (44-30), 5. Brăila 41p (28-18), 6. SC Bacău 35p (28-28), 7. Berceni 33p (31-34), 8. Buzău 28p (22-37), 9. Suceava 25p (21-33), 10. Baloteşti 23p (22-30), 11. Pojorâta 17p (28-48), 12. Ceahlăul 14p (14-39), 13. Oţelul 12p (12-40).

