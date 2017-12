FC Farul luptă să evite falimentul

Chiar dacă a încheiat sezonul pe locul 5 în Seria 1 a Ligii a 2-a la fotbal, FC Farul Constanța nu știe dacă va mai fi prezentă la startul următorului campionat, din cauza problemelor financiare. Gruparea de pe litoral este ca și intrată în faliment, având pe rol mai multe procese din cauza datoriilor acumulate în ultimii ani. Într-unul dintre ele, instanța a decis deja falimentul clubului, însă oficialii Farului consideră că sunt șanse mari ca această hotărâre să fie schimbată. „Așteptăm să vină motivarea deciziei, ca să o putem ataca printr-o contestație. Am discutat cu avocatul jucătorilor și sper să ajungem la o înțelegere. Dacă le achităm datoriile, se retrage totul. Problema este că noi am plătit o parte din sumă, avem și dovadă în acest sens, dar se cer mai mulți bani. Este o negocieri directă și cei cinci jucători, Ochia, Enciu, Straton, Miulescu și R. Neagoe au puterea de decizie”, a spus președintele clubului constănțean, Auraș Brașoveanu. Nu este însă singurul dosar ajuns într-o fază avansată de judecată, o altă speță urmând să fie judecată luni, 6 iunie. „Este vorba de o datorie mai veche, către o firmă de echipament sportiv. Suma este mică, în jur de 3.000 de lei, și am discutat cu Giani Nedelcu să o plătim, astfel încât să scăpăm de acest litigiu”, a adăugat conducătorul grupării de pe litoral.

Dacă va scăpa de faliment în aceste două dosare, constănțenii vor avea din nou probleme în scurt timp, pentru că vine scadența și în privința altor datorii. „Speranțe să scăpăm de faliment sunt, dar toate discuțiile sunt legate de bani. Situația nu-i nici mai ușoară, nici mai gravă decât în ultima perioadă, dar ne vom confrunta cu astfel de probleme și peste o lună sau două. Singura variantă ar fi să plătim toate datoriile pentru a scăpa de amenințarea falimentului și pentru a ieși din insolvență. Altfel, vom trăi mereu cu această teamă. Din ultimele discuții purtate cu contabilitatea clubului, datoriile totale sunt în jur de 500.000 de euro. Situația se va discuta mai clar după 5 iunie”, a explicat Brașoveanu. Între timp, și suporterii caută soluții pentru rezolvarea problemelor, toate facțiunile din galerie purtând un dialog în acest sens.

