FC Farul nu a jucat niciun amical în acest an

Cu trei săptămâni înaintea reluării campionatului Ligii a 2-a, FC Farul Constanța este în urmă cu planurile de pregătire, dar și în privința lotului. Formația pregătită de Constantin Gache nu a disputat niciun meci amical în acest an, chiar dacă a încheiat deja a treia săptămână de când s-au reluat antrenamentele. În plus, nu s-a decis locul pentru cantonamentul din iarnă, dacă acesta se va mai efectua, nici nu s-a completat lotul. Gruparea de pe litoral nu are decât un portar, și acela în vârstă de 17 ani, caută soluții pentru banda stângă a defensivei, iar cele mai importante achiziții nu au semnat încă angajamentele. Nici variantele pentru cei doi jucători tineri, pe care regulamentul îi obligă să-i trimită în teren, nu au fost definitivate. Drept urmare, formația constănțeană se mulțumește cu jocuri-test, ultimul disputându-se sâmbătă, pe terenul „Metalul”, în compania echipei de juniori sub 17 ani de la ACS Performer. Cum era de așteptat, FC Farul s-a impus clar, cu scorul de 7-1 (4-0), prin golurile marcate de Pătulea, de trei ori, Zugravu, Cristea, Ţăranu, Băjan-pen., respectiv Farcaş. Pentru că diferența de valoare a adversarei era una evidentă, tehnicianul constănțean l-a trimis între buturile celor de la ACS Performer pe Iulian Dinu, în timp ce poarta Farului a fost apărată de juniorul Crețu, de la formația pregătită de Viorel Farcaș.

Pentru FC Farul au evoluat: Creţu - Băjan, Fl. Popa, Bratu, Murgoci - Cristea, Ad. Ionescu, Vezan, Tigoianu - Zugravu, Pătulea. Au mai jucat: Mihalcea, Ţăranu, Airinei, Pungă şi Vlăescu.

