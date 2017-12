FC Farul s-a distrat cu juniorii din propria pepinieră

După ce a pierdut primul meci amical din acest an, în fața formației din Liga a 3-a Metalosport Galați, scor 1-2, FC Farul a încercat să perfecteze un nou joc de verificare pentru sâmbătă, contactându-i pe cei de la Înainte Modelu, dar solicitarea constănțenilor a fost respinsă. Drept urmare, echipa pregătită de Constantin Gache a susținut un nou test cu echipa de juniori sub 19 ani a clubului, pe terenul sintetic al bazei sportive din str. Primăverii. Seniorii s-au impus fără drept de apel, scor 12-0, prin golurile marcate de C. Neagu 4, Milea 2, Pătulea, Popa, Vezan, Țăranu, Zugravu și Fl. Pătrașcu.

„Băieții s-au mișcat mai bine decât până acum, dar nici juniorii nu au mai avut aceeași atitudine, probabil din cauza oboselii. I-am menajat pe S. Chițu, Corcoveanu și Tigoianu, care au probleme medicale, în timp ce Cristocea nu a mai venit la echipă. Am înțeles că sunt mai multe motive, inclusiv personale, dar am fi avut nevoie de el pentru partea a doua a campionatului”, a spus Gache. Poarta juniorilor a fost apărată de George Dozescu, un goalkeeper de 20 de ani, venit în probe de la CSM Rm. Vîlcea, iar luni va sosi la Constanța un alt portar de aceeași vârstă, Răzvan Negrilă, care a evoluat în prima etapă a campionatului la CSM Caransebeș, dar aparține de Pandurii Tg. Jiu. Au evoluat pentru FC Farul: I. Dinu - Fl. Pătrașcu, Fl. Popa, D. Bratu - Bituleanu, Milea, Vezan, Ad. Ionescu, Pungă - C. Neagu, Pătulea. Au mai jucat Țăranu, Benghea, Zugravu, Meleandră, Vlăescu și Cristea.

În cele două săptămâni rămase până la reluarea actualului sezon al Ligii a 2-a, FC Farul, care se află pe locul 5 după 18 etape și are drept obiectiv promovarea, mai are programate trei jocuri amicale. „Marți, de la ora 14.30, jucăm pe teren propriu cu FK Lokomotiv Gorna Oryahovitsa, echipa de pe locul 3 în liga secundă din Bulgaria. Încercăm să mutăm pentru joi amicalul cu Delta Dobrogea Tulcea, care ar fi trebuit să aibă loc miercuri, iar sâmbătă jucăm în deplasare cu Dunărea Călărași”, a explicat Gache.

Citeşte şi:

FC Farul caută soluții pentru echipa de start

FC Farul, învinsă în primul amical al iernii

FC Farul, fără cantonament și cu lotul incomplet

FC Farul nu a jucat niciun amical în acest an