FC Farul se poate salva cu un egal

Cu două etape înaintea finalului actualului sezon al Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa are în continuare emoţii în privinţa luptei pentru evitarea retrogradării. Constănţenii ocupă locul 10, cu 24 de puncte, dar mai au un singur meci de disputat. Astfel, gruparea de pe litoral stă în penultima rundă, urmând ca în ultima etapă să primească vizita celor de la Săgeata Năvodari. Echipa pregătită de Ion Răuţă mai are nevoie de trei puncte pentru a-şi asigura, matematic, menţinerea în liga secundă. Principalele contracandidate sunt Rapid CFR Suceava şi Chindia Tîrgovişte, ambele formaţiile fiind învinse în etapa disputată sâmbătă. Moldovenii, care au cedat pe teren propriu în disputa cu Săgeata Năvodari, ocupă locul 12, cu 21 de puncte, dar sunt avantajaţi de programul din finalul campionatului. Sucevenii joacă joi în fieful celei mai slabe formaţii din retur, Sportul Studenţesc Bucureşti, iar în ultima rundă vor întâlni, pe teren propriu, pe CS Otopeni, echipă rămasă fără obiectiv după ce a ratat promovarea. În plus, Rapid CFR este avantajată de rezultatele directe din meciurile cu FC Farul. În schimb, Chindia mai are un singur meci, pe teren propriu, cu Unirea Slobozia, şi trebuie să aştepte rezultatele contracandidatelor. Cea mai expusă echipă la retrogradare pare a fi Sportul Studenţesc Bucureşti, ocupanta locului 9, cu 25 de puncte, care evoluează cu juniorii. Bucureştenii nu au câştigat niciun punct în acest retur de campionat, iar în ultimele două runde întâlnesc pe Rapid CFR Suceava, pe teren propriu, şi Dunărea Galaţi, în deplasare. Şansele să obţină vreun rezultat favorabil sunt aproape nule şi cum rezultatele din meciurile directe o favorizează pe FC Farul, gruparea de pe litoral ar putea evita retrogradarea chiar şi în cazul unui rezultat de egalitate în partida cu Săgeata.

„Nu contează dacă năvodărenii vor fi deja promovaţi înaintea meciului din ultima etapă. Nu cred că vor veni relaxaţi. Aşa s-a spus şi despre CF Brăila şi s-a dovedit pe teren că au jucat normal. Asta este, suferim până la ultimul fluier, dar important este să evităm retrogradarea. Trebuie să câştigăm meciul cu Săgeata, dar, în funcţie de celelalte rezultate, cred că şi un egal este bun pentru a nu retrograda”, a spus antrenorul principal al Farului, Ion Răuţă.