FC Steaua, învingătoare în fața Astrei

Miercuri s-a disputat primul duel din manșa tur a semifinalelor Cupei Ligii-Adeplasat la fotbal. La Pitești, FC Steaua București a câștigat întâlnirea cu Astra Giurgiu, scor 1-0, unicul gol al partidei fiind marcat de atacantul francez Grégory Tadé, în minutul 63. FCSB și Astra se vor întâlni și duminică, de la ora 20.30, tot la Pitești, în etapa a 2-a din play-off-ul Ligii 1.

Joi, de la ora 19.00 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), la Chiajna, este programat prima dispută din cealaltă semifinală a Cupei Ligii, Dinamo București - Concordia Chiajna. Meciurile retur se vor disputa la 5 și 6 aprilie, iar finala competiției se va desfășura la 11 mai.

SUSPENDĂRI DUPĂ PRIMA ETAPĂ DIN PLAY-OFF ȘI PLAY-OUT

Unsprezece cartonașe roșii au fost arătate în partidele din prima etapă din play-off și play-out, iar jucătorii eliminați au primit următoarele sancțiuni din partea Comisiei de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal: Marius Constantin și Claudiu Voiculeț (ambii de la ASA Tg. Mureș) - câte trei etape de suspendare și câte 5.000 de lei amendă; Filipov (FC Voluntari), Ramiro Costa (ASA Tg. Mureș), Steliano Filip (Dinamo București) și Dorin Goga (ACS Poli Timișoara) - câte două etape și câte 3.000 de lei amendă; Hamroun (FC Steaua București), Alcenat (FC Voluntari), Bărbuț (ACS Poli Timișoara), Țucudean (ASA Tg. Mureș) și Vitor Bruno (CFR Cluj) - câte o etapă și câte 740 de lei amendă.

CIORCERI A FOST NUMIT ANTRENOR LA AS ARDEALUL TG. MUREȘ

George Ciorceri, fostul jucător de la AS Armata Tg. Mureș, a fost numit, miercuri, antrenor principal al echipei AS Ardealul Tg. Mureș, pregătită, după demisia lui Petre Grigoraș, de Adrian Mutu, Edi Stăncioiu și Gabi Mureșan. În vârstă de 60 de ani, Ciorceri devine al patrulea antrenor care va sta pe banca tehnică a formației din Tg. Mureș după Dan Petrescu, Vasile Miriuță și Petre Grigoraș. La ultima prezență în Liga 1, Ciorceri a făcut parte din staff-ul lui Eugen Trică, la CFR Cluj. Ciorceri a debutat ca antrenor la Centrul de copii al AS Armata în anul 1989, fiind apoi secund la prima echipă (1992-1995) și principal (1995-2001). A mai pregătit formațiile Poli Timișoara (2001), CFR Cluj (2002-2003, cu promovare în liga secundă), din nou Poli Timișoara (2004, cu promovare în Divizia B), ISCT Câmpia Turzii (2004-2005), Unirea Dej (2006), Unirea Alba Iulia (2007), echipa secundă a celor de la CFR Cluj (2008-2009), Arieșul Turda (2010-2012), FC Brașov (2013, în calitate de director tehnic) și din nou CFR Cluj (2015).