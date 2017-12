FC Viitorul - Dinamo, meci de interes maxim la Ovidiu

Cu moralul aflat la cote înalte după două victorii consecutive, FC Viitorul țintește cele trei puncte în confruntarea cu Dinamo București, programată marți seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și LookTV), pe stadionul central din cadrul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, în etapa a 9-a a Ligii 1. Urcați pe loc de play-off, constănțenii speră să confirme încă o dată că sunt „nașii” formației din Ștefan cel Mare, chiar dacă succesele obținute în fața bucureștenilor au venit în deplasare. Dornic să o învingă pe Dinamo în fața propriilor suporteri, managerul tehnic al grupării de pe litoral, Gheorghe Hagi, a menajat câțiva jucători importanți în runda precedentă, la Botoșani.

„Întâlnim o echipă puternică, în formă, care se va bate la titlul de campioană, și vom încerca să ne ridicăm la nivelul adversarilor. Vor veni cu gândul să câștige și nu ne va fi ușor. Sper să fiu inspirat, așa cum am fost la Botoșani, și să facem un meci foarte bun. Între noi și Dinamo au fost meciuri frumoase, cu multe goluri, atât la echipa mare, cât și la juniori. Îl cunosc bine pe prietenul meu Ando, este un antrenor cu mare experiență, căruia îi place golul, chiar dacă a fost fundaș ca jucător. Cel mai bine este să nu pierdem, iar dacă vine și victoria este extraordinar”, a spus „Regele”. „Mergem să câștigăm pentru că avem nevoie de cele trei puncte. Știm că ne va fi greu pentru că întâlnim Viitorul când trece printr-o perioadă bună. Am văzut o echipă bună în meciul cu FC Botoșani. A avut un început de campionat mai ezitant, dar și-a revenit. Va fi un meci frumos și spectaculos”, a replicat tehnicianul lui Dinamo, Ioan Andone.

Elevii lui Hagi speră și ei să bifeze al treilea succes consecutiv, să-și întărească poziția fruntașă și să mai facă un pas înainte în lupta pentru play-off. „Este un meci foarte important pentru noi. Am reușit să câștigăm ultimele două partide și avem un plus de încredere. Întotdeauna am avut evoluții bune cu Dinamo, sperăm să se întâmple din nou acest lucru și să luăm cele trei puncte. Suntem echipe apropiate ca valoare, iar cine va fi mai motivat și va juca mai bine va câștiga”, a explicat Aurelian Chițu, golgheterul constănțenilor în acest debut de campionat, cu cinci reușite. „Ne-am pregătit în aceste zile ca să învingem pe Dinamo și să legăm a treia victorie consecutivă. Ne dorim mai mult decât menținerea în prima ligă, vrem să ne calificăm în play-off și, după aceea, să ne clasăm cât mai sus”, a adăugat mijlocașul Răzvan Marin.

Echipa probabilă de start a Viitorului: Buzbuchi - Benzar, Țîru, Brandan, Boli - R. Marin, Dr. Nedelcu, Purece - A. Chițu, Fl. Coman, Nimely.

