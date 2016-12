FC Viitorul a urcat pe loc de play-off

După opt etape scurse din actualul sezon al Ligii 1, FC Viitorul se află din nou pe un loc de play-off, chiar dacă în această vară și-a pierdut vedetele. Managerul tehnic al grupării de pe litoral, Gheorghe Hagi, a găsit din nou soluții pentru a revigora echipa, iar elevii săi au confirmat încrederea acordată, obținând vineri un succes extrem de important, scor 2-1, în fieful revelației startului de campionat, FC Botoșani. „Am creat înainte de meci o strategie care a avut succes. Cred că i-am surprins pe cei de la FC Botoșani, care au o echipă foarte bună. Suntem fericiți, am obținut trei puncte foarte importante pentru noi, pentru creșterea clubului. Victoriile aduc curaj, încredere, liniște și este important ca jucătorii să-și dea seama că lucrăm bine și că sunt buni”, a spus Hagi, adăugând însă că ținta pentru acest sezon rămâne menținerea în prima ligă: „Indiferent de felul în care ne motivăm, obiectivul nostru este să ne vedem la anul tot în prima ligă, să arătăm mulți jucători tineri și să le dăm oportunitatea de a juca, chiar dacă mai ratăm un rezultat. Trebuie să fim în prima ligă, iar dacă vom face un sezon fantastic, ca precedentul, este cu atât mai bine”. În plus, „Regele” l-a adus din nou în formă pe Aurelian Chițu, care a marcat de cinci ori în acest campionat, după două sezoane în care a fost mai mult rezervă în Franța, Grecia și la Astra Giurgiu. „A fost o perioadă foarte grea pentru mine, o pauză mare în care nu am jucat. Anul trecut am muncit mult fizic și sper că de la meci la meci va fi și mai bine. Noi, jucătorii, vrem să ne calificăm în play-off”, a anunțat golgheterul Viitorului.

Constănțenii speră să continue seria rezultatelor favorabile și în duelul cu Dinamo București, programat marți, de la ora 20.30 (în direct la Digisport 1, Dolcesport 1, LookTV), pe stadionul central din cadrul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu. „Este un meci greu, pe teren propriu, împotriva unui club de tradiție, care se bucură de respectul nostru. Dinamo arată bine, este puternică, dar vom vedea”, a explicat Hagi. „Am legat două victorii, avem mare încredere în noi și sperăm să câștigăm și cu Dinamo”, a adăugat Chițu.

Citeșteși:

Trei puncte mari pentru FC Viitorul

FC Viitorul are o misiune dificilă la Botoșani

FC Viitorul luptă pentru victorie la Botoșani

Trei puncte importante pentru FC Viitorul